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कल से जिले के कॉलेज में शुरू होगा आंतरिक मूल्यांकन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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बेतिया, बेतिया कार्यालय बीआरए बिहार विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा स्नातक सत्र 2023-27 षष्ठम सेमेस्टर

कल से जिले के कॉलेज में शुरू होगा आंतरिक मूल्यांकन

बेतिया, बेतिया कार्यालय बीआरए बिहार विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा स्नातक सत्र 2023-27 षष्ठम सेमेस्टर परीक्षा 2026 के लिए आंतरिक मूल्यांकन (सीआईए) परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। जिसके तहत विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में परीक्षा का आयोजन 06 से 10 अगस्त 2026 तक संबंधित महाविद्यालयों में सुनिश्चित की जाएगी। परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी आदेश में इसके साथ ही यह भी उल्लेख है कि उक्त परीक्षा के प्राप्तांक को विश्वविद्यालय के यूएमईएस अर्थात यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इनफोर्मेशन सिस्टम पोर्टल पर 13 अगस्त तक अद्यतन करना अनिवार्य है। इस बाबत राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय प्राचार्य प्रो. (डॉ) अभय कुमार ने बताया कि सीआईए का मतलब सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर परीक्षा होता है।

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नई शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों पर आधारित यह परीक्षा आंतरिक मूल्यांकन और प्रशासन की एक वैश्विक मान्यता प्राप्त पेशेवर परीक्षा है। प्राचार्य प्रो. कुमार ने बताया कि नई शिक्षा नीति के दृष्टिकोण के अनुरूप यह परीक्षा रटने के बजाय व्यावहारिक कौशल, जोखिम प्रबंधन और तार्किक क्षमता के मूल्यांकन पर जोर देती है। उपयोगिता और लाभ-कौशल-आधारित मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित होती है। जिसमें पारंपरिक अंकों के बजाय पेशेवर दक्षता, गवर्नेंस और नियंत्रण प्रणालियों की समझ को परखने पर आधारित होती है।

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