Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पांच से होने वाले आंदोलन में शामिल होंगे व्यावसायिक कर्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

मुजफ्फरपुर में बीआरएबीयू कर्मचारी संघ की बैठक में तय हुआ कि पांच अगस्त से आंदोलन में व्यावसायिक कर्मचारी भी शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता रवि शंकर ने की, जबकि सचिव उज्ज्वल कुमार ने जानकारी साझा की। कोषाध्यक्ष गणेश कुमार और अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।

पांच से होने वाले आंदोलन में शामिल होंगे व्यावसायिक कर्मी

मुजफ्फरपुर। बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ व बीआरएबीयू कर्मचारी संघ मुजफ्फरपुर की बैठक रविवार को एमपीएस साइंस कॉलेज में हुई। वोकेशनल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रवि शंकर ने बैठक की अध्यक्षता की। संघ के सचिव उज्ज्वल कुमार ने बताया की बैठक में तय किया गया कि पांच अगस्त से होने वाले आंदोलन में विवि में व्यावसायिक कर्मचारी भी शामिल होंगे। मौके पर संगठन के कोषाध्यक्ष गणेश कुमार, संयुक्त सचिव राजा बाबू के साथ मीडिया प्रभारी मुकेश कुमार भी थे।

ये भी पढ़ें:नये विवि अधिनियम के विरोध में पांच से आंदोलन
ये भी पढ़ें:दस अगस्त को सामूहिक अवकाश पर रहकर धरना देंगे शिक्षक-कर्मचारी
ये भी पढ़ें:मांगों के समर्थन में कर्मचारियों का प्रदर्शन 10 को, सफल बनाने पर चर्चा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Bihar Muzaffarpur अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।