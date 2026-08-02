पांच से होने वाले आंदोलन में शामिल होंगे व्यावसायिक कर्मी
मुजफ्फरपुर में बीआरएबीयू कर्मचारी संघ की बैठक में तय हुआ कि पांच अगस्त से आंदोलन में व्यावसायिक कर्मचारी भी शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता रवि शंकर ने की, जबकि सचिव उज्ज्वल कुमार ने जानकारी साझा की। कोषाध्यक्ष गणेश कुमार और अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।
मुजफ्फरपुर। बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ व बीआरएबीयू कर्मचारी संघ मुजफ्फरपुर की बैठक रविवार को एमपीएस साइंस कॉलेज में हुई। वोकेशनल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रवि शंकर ने बैठक की अध्यक्षता की। संघ के सचिव उज्ज्वल कुमार ने बताया की बैठक में तय किया गया कि पांच अगस्त से होने वाले आंदोलन में विवि में व्यावसायिक कर्मचारी भी शामिल होंगे। मौके पर संगठन के कोषाध्यक्ष गणेश कुमार, संयुक्त सचिव राजा बाबू के साथ मीडिया प्रभारी मुकेश कुमार भी थे।
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