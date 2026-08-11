नियमितीकरण के लिए निदेशक से मिले
मुजफ्फरपुर में, बीआरएबीयू के व्यावसायिक पाठ्यक्रम कर्मचारी संघ के सचिव उज्ज्वल कुमार ने उच्च शिक्षा निदेशक प्रो. एनके अग्रवाल से मुलाकात की। उन्होंने न्यायालय से जीतकर आए 27 कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग की। निदेशक ने आश्वासन दिया कि सभी के साथ न्याय किया जाएगा।
मुजफ्फरपुर। बीआरएबीयू के व्यावसायिक पाठ्यक्रम कर्मचारी संघ के सचिव उज्ज्वल कुमार ने मंगलवार को उच्च शिक्षा निदेशक प्रो. एनके अग्रवाल से मुलाकात की। उन्होंने निदेशक से न्यायालय से जीत कर आए नियमित सेवा दे रहे उन 27 कर्मचारियों की सेवा पूर्व से स्वीकृत और रिक्त पड़े पद पर नियमितीकरण करने के लिए विश्वविद्यालय को पत्र निर्गत करने का आग्रह किया। निदेशक ने आश्वस्त किया की आप सबों के साथ न्याय होगा।
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