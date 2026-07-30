कर्मचारी नेता ने दी आत्मदाह की चेतावनी
मुजफ्फरपुर में बीआरएबीयू के कर्मचारी राघवेंद्र कुमार ने कुलपति को आवेदन देकर आत्मदाह की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि प्रमोशन तो मिला, लेकिन वेतन वृद्धि और पे फिक्सेशन नहीं किया गया। उन्होंने 5 अगस्त को आमरण अनशन की चेतावनी दी है, एवं 15 अगस्त को आत्मदाह का संकेत दिया है।
मुजफ्फरपुर। बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महासचिव और बीआरएबीयू के कर्मचारी राघवेंद्र कुमार ने गुरुवार को कुलपति को आवेदन देकर आत्मदाह की चेतावनी दी है। उन्होंने आवेदन में कहा है कि विवि में परिनियम के नियम के अनुसार प्रमोशन तो दिया गया, लेकिन उसके अनुसार वेतन वृद्धि नहीं की गई। वेतन के अलावा पे फिक्सेशन भी नहीं किया गया है। उन्होंने वीसी से मांग की है कि हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में वेतन दिया जाए। ऐसा नहीं होने पर पांच अगस्त को आमरण अनशन पर बैठेंगे। इसपर बात नहीं बनी तो 15 अगस्त को विवि में आंबेडकर की प्रतिमा के सामने आत्मदाह कर लेंगे।
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