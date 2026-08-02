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जिले के चार अभ्यर्थी सहायक प्राध्यापक पद पर चयनित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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एबीवीपी उत्तर बिहार के प्रदेश मंत्री पुरुषोत्तम कुमार ने सहायक प्राध्यापक साक्षात्कार में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिहार में पाया प्रथम स्थान

जिले के चार अभ्यर्थी सहायक प्राध्यापक पद पर चयनित

बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से सूबे के 211 डिग्री कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री डॉ. पुरुषोत्तम कुमार, डंडारी कटरमाला के डॉ. कन्हैया कुमार, मोहनपुर के हर्ष कुमार व वनद्वार के रविकांत कुमार को सफलता हासिल हुई है।

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पुरुषोत्तम कुमार की सफलता

पुरुषोत्तम ने इतिहास विषय में ईडब्ल्यूएस कोटे में पूरे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव दामोदरपुर से हासिल करने के बाद शहर के महंत राम जीवन दास कॉलेज से विज्ञान विषय में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। जीडी कॉलेज से इतिहास विषय से स्नातक एवं स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद मिथिला विश्वविद्यालय से इतिहास विषय में पीएचडी की पढ़ाई पूरी की l वर्ष 2023 में इन्होंने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा भी इतिहास विषय से उत्तीर्ण किया l शानदार शैक्षणिक करियर में इन्होंने कई राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी विजेता प्रतिभागी के रूप में शामिल हुए हैं l

डॉ. कन्हैया कुमार की पृष्ठभूमि

कन्हैया के पिता किसान डंडारी कटरमाला के डॉ. कन्हैया एक साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। ​उनके पिता मनेंद्र सिंह पेशे से किसान हैं। माता रंजू देवी गृहिणी हैं। उन्होंने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्राप्त की। राष्ट्रीय स्तर की सबसे प्रतिष्ठित नेट परीक्षा उत्तीर्ण कर अपनी शैक्षणिक योग्यता का परचम लहराया। उनकी सफलता पर पूर्व विधायक राजकुमार सिंह, पूर्व विधायक राजेंद्र राजन, शिक्षाविद भगवान प्रसाद सिन्हा, सुरेश प्रसाद राय, प्रोफेसर राजेन्द्र साह, प्रो. बिपिन कुमार चौधरी जी, प्रो. अरमान आनंद,अमरेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ लल्लू बाबू ने हर्ष जताया।

हर्ष कुमार की शिक्षा

हर्ष के पिता एलआईसी अभिकर्ता वहीं मोहनपुर गांव के निवासी हर्ष कुमार का चयन महाविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर होने से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। हर्ष कुमार, एलआईसी अभिकर्ता संतोष सिंह एवं गृहिणी रीता देवी के पुत्र हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल, बेगूसराय से हुई, जहां से उन्होंने वर्ष 2014 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद वर्ष 2016 में बीआरडीएवी पब्लिक स्कूल से बारहवीं की पढ़ाई पूरी की। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) का रुख किया। वर्ष 2019 में अंग्रेजी विषय में स्नातक तथा वर्ष 2021 में भाषाविज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। वर्तमान में वह बीएचयू के भाषाविज्ञान विभाग से पीएचडी के चौथे वर्ष के शोधार्थी हैं। महाविद्यालय में प्राध्यापक पद पर चयन को लेकर हर्ष कुमार ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, गुरुजनों एवं परिवार के सहयोग को दिया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और शोध के क्षेत्र में निरंतर कार्य करना उनकी प्राथमिकता होगी। उनकी इस उपलब्धि पर मोहनपुर सहित पूरे बेगूसराय जिले में हर्ष का माहौल है।

रविकांत कुमार का चयन

रविकांत के माता-पिता शिक्षक सदर प्रखंड के वन्द्वार गांव के निवासी रविकांत कुमार का चयन बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (बीएसयूएससी) के माध्यम से समाजशास्त्र विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर हुआ है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार एवं क्षेत्र में खुशी का माहौल है। उनके पिता मृत्युंजय कुमार सरकारी शिक्षक हैं जबकि माता शबनम कुमारी सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं। उन्होंने राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कोटा से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद प्रतिष्ठित आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्य किया। तकनीकी क्षेत्र में सफल करियर के बावजूद उनकी रुचि उच्च शिक्षा एवं सामाजिक विज्ञान की ओर रही। उन्होंने समाजशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की तथा यूजीसी-नेट परीक्षा भी उत्तीर्ण की। इसके बाद बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया में सफलता हासिल करते हुए समाजशास्त्र विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए चयनित हुए। रविकांत कुमार ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, गुरुजनों और परिवार के सहयोग को दिया। उनकी इस उपलब्धि पर परिजनों, मित्रों एवं शुभचिंतकों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने कितने कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक पद के लिए परिणाम घोषित किया?
बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने सूबे के 211 डिग्री कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक पद के लिए परिणाम घोषित किया।
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