विवि के प्रस्तावित विधेयक के विरोध में पांच से चरणबद्ध आंदोलन
कर्मचारी महासंघ ने कुलसचिव को आंदोलन को लेकर पत्र लिखा भागलपुर, वरीय संवाददाता राज्य सरकार
भागलपुर, वरीय संवाददाता राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित विवि विधेयक 2026 का लगातार विरोध जारी है। इसको लेकर बिहार राज्य विवि एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के टीएमबीयू प्रक्षेत्रीय इकाई ने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। इसके लिए महासंघ ने कुलसचिव डॉ. रामाशीष पूर्वे को आंदोलन को लेकर पत्र लिखा है। प्रक्षेत्रीय मंत्री सुशील मंडल ने कहा कि प्रस्तावित विधेयक के विरोध में पांच अगस्त से आठ अगस्त तक विवि एवं कॉलेजों के कर्मी काला बिल्ला लगाकर विरोध स्वरूप कार्य करेंगे।10 अगस्त को सभी कर्मी मॉस सीएल लेकर विवि मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के लिए सभी कर्मी बहुद्देशीय प्रशाल में 11.00 बजे दिन में इकट्ठा होंगे।
इसके बाद वहां से नारेबाजी करते हुए जुलूस के शक्ल में विवि पहुंचेंगे। विवि में कुलपति को महासंघ की तरफ से ज्ञापन दिया जाएगा। 11 अगस्त से 25 अगस्त तक कर्मी अपने-अपने कार्यस्थल पर 1.30 बजे से 2.00 बजे (30 मिनट) नारेबाजी करेंगे। इसके बाद अपने कार्यों का संपादन करेंगे। पांच सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर प्रस्तावित विधेयक पर विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे।
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