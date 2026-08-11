यूजी सेकेंड सेमेस्टर की मेजर विषयों की परीक्षा 17 केंद्रों पर शांतिपूर्ण शुरू

पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से हुई परीक्षा 3 सितंबर तक होगी। 15 परीक्षा केंद्रों पर 25 हजार से अधिक परीक्षार्थी हो रहे शामिल आरएन कॉलेज में पहली पाली में...

हाजीपुर, संवाद सूत्र बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर ने चार वर्षीय स्नातक परीक्षा 2026 सेकेंड सेमेस्टर परीक्षा की परीक्षा जिले के 17 केंद्रों पर शुरू हो गई। परीक्षा 3 सितंबर तक आयोजित होगी। परीक्षा में 15 परीक्षा केंद्रों पर 25 हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं।

परीक्षा का संचालन प्रथम दिन इन केंद्रों जिले के 47 डीग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं ने शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त परीक्षा दी। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार परीक्षा दो पालियों में हुई। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक संचालित की गई। पहले दिन मेजर विषयों में पहली पाली में ग्रुप ए में इतिहास, गणित, रसायन विज्ञान,एआईएच और सी और दूसरी पाली में ग्रुप बी में हिन्दी, प्राणीशास्त्र, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला, फारसी, मैथिली, भोजपुरी, एल.एस. डब्ल्यू., इलेक्ट्रॉनिक्स, अंग्रेजी, समाजशास्त्र की परीक्षा शांतिपूर्ण संचालित की गई। वित्त, अर्थशास्त्र की परीक्षा ली गई।

प्रबन्धन और जानकारी आरएन कॉलेज के प्राचार्य विनोद मंडल ने बताया कि पहले दिन सभी परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा संचालित की गई। किसी भी केंद्र से शिकायत नहीं मिली। आरएन कॉलेज में पहली पाली में 726 और दूसरी पाली में 713 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा शुरू होने के पहले परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के पैटर्न की पूरी जानकारी दी गई। उत्तरपुस्तिका में आवश्यक जानकारी भरने का निर्देश दिया गया। विक्षकों को भरे हुए उत्तरपुस्तिका पर ही हस्ताक्षर करने को कहा गया।

नियंत्रण और निर्देश बीएमडी केंद्र के केंद्राधीक्षक व प्राचार्य डॉ तारकेश्वर पंडित ने बताया कि विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार परीक्षा का संचालन शुरू किया गया है। पहली पाली में 454 और दूसरी पाली में 600 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। परीक्षा कदाचारमुक्त और शांतिपूर्ण संचालित की गई। परीक्षार्थियों को निर्देश दिया गया है वे कदाचार की कोशिश न करें और ध्यान पूर्वक परीक्षा दें। दिए गए प्रश्न को बारीकी से पढ़ें। यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर लिखने का प्रयास करें। ताकि अच्छे अंक की प्राप्त हो व अच्छे अंकों के साथ आप सभी उत्तीर्ण हो।

केंद्रों की पहचान आरएन कॉलेज, वैशाली महिला कॉलेज के अलावा, बीपीएस कॉलेज देसरी, डीसी कॉलेज, एनएन कॉलेज सिंघाड़ा, बीएमडी कॉलेज, समता कॉलेज, अक्षयवट कॉलेज आदि परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण परीक्षा संचालित की गई। परीक्षा देकर बाहर निकल रहे छात्रों ने बताया कि पाठ्यक्रम से ही सवाल पूछे गए थे। जांच के बाद केंद्र में प्रवेश किया पहला दिन होने के कारण कुछ केंद्रों पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई थी। हालांकि प्रवेश दिए जाने के बाद केंद्र के बाहर स्थिति सामान्य हो गई। देर से आने वाले परीक्षार्थी को समय से पहुंचे की चेतावनी दी गई।

सामान्य निर्देश परीक्षा के पहले परीक्षार्थियों की पूरी जांच की गई। सर्वप्रथम एडमिट कार्ड की जांच की गई। मोबाइल के साथ अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने अनुमति नहीं दी गई। परीक्षार्थियों ने डिस्प्ले बोर्ड से सीट प्लान के अनुसार अंकित रोल नंबर देखने के बाद परीक्षा कक्ष में प्रवेश किया। मेजर माइनर सहित विषयों को 6 ग्रुप में बांटा गया बताते चले कि कला, विज्ञान एवं कॉमर्स के विषयों को छह भाग में विभक्त किया गया है। जिसकी परीक्षा अलग-अलग तिथियों में संचालित होगी। विषयों को छह ग्रुप में विभाजित किया गया है। मेजर, माइनर, एमडीसी, वेक, एसइसी, ए ई सी को ए,बी, सी,डी, ई, एफ ग्रुप में बांटा गया है। मेजर विषयों की परीक्षा 12 अगस्त तक, माइनर विषय की परीक्षा 13 से 14, एमडीसी की 18 से 20, वैक की 21 से 29, एसइसी की 31 अगस्त से 01 सितंबर एवं ए ई सी की परीक्षा 02 से 03 सितंबर को पर्यावरण विज्ञान का पेपर लिया जाएगा।

महुआ कॉलेजों की परीक्षा अमरेश श्रीवास्तव महुआ के दो कॉलेजों में द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा शुरू महुआ। द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा मंगलवार को महुआ के निरसू नारायण और अक्षयवट कॉलेज महुआ में शुरू हुई। यह परीक्षा यहां दोनों पालियों में ली जा रही है। परीक्षा को लेकर उक्त दोनों कॉलेजों में चहल-पहल बढ़ गई है। निरसू नारायण कॉलेज सिंघाड़ा में प्राचार्य डॉ धर्मेंद्र चौधरी और नामांकन प्रभारी प्रो शिव शरण सिंह के निर्देशन में शांति व्यवस्था के बीच कदाचार मुक्त परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा को लेकर कॉलेज प्रशासन ने विद्यार्थियों के लिए हर संभव व्यवस्था की है। उधर,अक्षयवट कॉलेज में प्रभारी प्राचार्य पीएल यादव के निर्देशन में परीक्षा चल रही है। - अमरेश श्रीवास्तव