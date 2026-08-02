सहायक प्राध्यापक भर्ती में वीकेएसयू के शोधार्थियों और विद्यार्थियों का शानदार प्रदर्शन
-राजनीति विज्ञान, हिन्दी और अंग्रेजी समेत कई विषयों के अभ्यर्थी हुए सफल, खुशी , स्नातकोत्तर विभागों में खुशी का माहौल है। राजनीति विज्ञान, हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विषय के
-राजनीति विज्ञान, हिन्दी और अंग्रेजी समेत कई विषयों के अभ्यर्थी हुए सफल, खुशी आरा, निज प्रतिनिधि। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से संविदा आधारित सहायक प्राध्यापकों की भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। परिणाम घोषित होने के बाद वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय (वीकेएसयू) के विभिन्न स्नातकोत्तर विभागों में खुशी का माहौल है।
सफलता का जश्न
राजनीति विज्ञान, हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विषय के जेआरएफ, नेट उत्तीर्ण एवं पीएचडी कर चुके कई अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है। पीजी राजनीति विज्ञान विभाग के जेआरएफ विद्यार्थी ज्योति प्रकाश, आकिम मुर्तजा, सोनू कुमार, राजेश कुमार और संजीव कुमार का चयन सहायक प्राध्यापक पद पर हुआ है। विभागाध्यक्ष प्रो. कुंदन कुमार सिंह ने सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह विभाग के लिए गौरव का विषय है।
शिक्षकों की शुभकामनाएं
डॉ. शैलजा सिंह, डॉ. लक्ष्मी कुमारी, डॉ. चिंटू, विनोद कुमार यादव, अमन कुमार, संदीप पांडे और विभाग के छात्र-छात्राओं ने भी शुभकामनाएं दी। वहीं अंग्रेजी विभाग से पीएचडी धारक डॉ. सबीर कुमार और डॉ. द्वारिका ने सफलता प्राप्त की। दोनों ने प्राचार्य प्रो. केके सिंह के मार्गदर्शन में शोध कार्य किया है।
हिन्दी विभाग की उपलब्धि
हिन्दी विभाग से डॉ. शिवनंदन प्रसाद, जेआरएफ छात्रा दीप्ति कुमारी, समीर कुमार, मिंटू कुमारी, अनुज कुमार और राज कुमार का भी चयन हुआ है। विभागाध्यक्ष प्रो. पुष्पा द्विवेदी सहित शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी।
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