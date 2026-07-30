स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर की सीआईए परीक्षा 31 जुलाई से, 13 अगस्त तक
बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय ने स्नातक सत्र 2024-28 के छात्रों के लिए सीआईए परीक्षा की तिथि 31 अगस्त से 7 अगस्त तक निर्धारित की है। सभी महाविद्यालयों को परीक्षा के आयोजन का निर्देश दिया गया है और अंक 13 अगस्त तक यूनिवर्सिटी पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
हाजीपुर, संवाद सूत्र बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय ने स्नातक सत्र 2024-28 के छात्रों के लिए सीआईए परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। विश्विद्यालय परीक्षा नियंत्रक जारी पत्र के अनुसार स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर (Regular एवं Ex-Regular) की सीआईए परीक्षा आज 31अगस्त से 7 अगस्त तक विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में आयोजित की जाएगी।विश्वविद्यालय ने सभी प्राचार्यों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने महाविद्यालयों में तय तिथि पर परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित करें। इसके साथ ही परीक्षा के प्राप्तांक को विश्वविद्यालय के यूएमआईएस पोर्टल पर 13 आगस्त तक अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश कुलपति महोदय के अनुमोदन के बाद जारी किया गया है।
बता दे कि सीआईए परीक्षा आंतरिक मूल्यांकन का हिस्सा होता है, जिसके अंक फाइनल रिजल्ट में जोड़े जाते हैं। ऐसे में छात्रों से अपील की गई है कि वे परीक्षा की तैयारी समय पर पूरी कर लें। अमरेश श्रीवास्तव
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