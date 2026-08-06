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23 कॉलेजों के छात्रों का एडमिट कार्ड रुका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में, बीआरएबीयू ने 23 कॉलेजों के दूसरे सेमेस्टर के छात्रों के एडमिट कार्ड रोक दिए हैं। यह कार्रवाई कॉलेजों द्वारा परीक्षा फॉर्म की फीस का चालान विश्वविद्यालय में जमा न करने के कारण की गई है। परीक्षा नियंत्रक प्रो. राम कुमार ने इस जिम्मेदारी को कॉलेज प्राचार्यों पर सौंपा है।

23 कॉलेजों के छात्रों का एडमिट कार्ड रुका

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। बीआरएबीयू में 23 कॉलेजों के छात्रों का दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा का एडमिट कार्ड रोक दिया गया है। जिन छात्रों के एमडिट कार्ड रोके गये हैं, उनके कॉलेजों के प्राचार्यों ने परीक्षा फॉर्म की फीस की राशि का चालान विवि में जमा नहीं किया है। परीक्षा नियंत्रक प्रो. राम कुमार ने बताया कि इन छात्रों की परीक्षा छूटने की जिम्मेदारी कॉलेज के प्राचार्यों की होगी।सूत्रों के मुताबिक इन कॉलेजों में लगभग 20 हजार छात्र होंगे। बीआरएबीयू में 11 अगस्त से स्नातक सत्र 2025-29 के दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा होगी। परीक्षा में 148 कॉलेजों के छात्रों को शामिल होना था, लेकिन 125 कॉलेजों ने ही परीक्षा फॉर्म की फीस का चालान जमा किया है।

परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि चालान जमा करने की तारीख तीन दिन पहले ही बीत चुकी है। जिन कॉलेजों ने चालान जमा किया है, वहां के छात्रों के एडमिट कार्ड जारी किये जा रहे हैं।

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