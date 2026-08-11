प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम के विरोध में शहर के कॉलेज में धरना प्रदर्शन

बेतिया, बेतिया कार्यालय प्रस्तावित बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम के विरोध में बुधवार को बिहार विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर सोमवार को शहर के कॉलेज में विरोध प्रदर्शन किया गया। नगर के राम लखन सिंह यादव कॉलेज और एमजेके कॉलेज में आंदोलन किया गया। आंदोलन के तहत महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं शिक्षकेतर कर्मियों ने विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बनाए रखने, शिक्षा व्यवस्था की रक्षा करने तथा शिक्षक-कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा की मांग को लेकर विरोध दर्ज कराया। प्राध्यापकों का कहना था कि प्रस्तावित अधिनियम से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता प्रभावित होने की पूरी आशंका है। उन्होंने सरकार से अधिनियम के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने और प्राध्यापक, कर्मचारियों तथा शिक्षा जगत की चिंताओं का समाधान करने की मांग उठाई गई।