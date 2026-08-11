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प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम के विरोध में शहर के कॉलेज में धरना प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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बेतिया, बेतिया कार्यालय प्रस्तावित बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम के विरोध में बुधवार को बिहार

प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम के विरोध में शहर के कॉलेज में धरना प्रदर्शन

बेतिया, बेतिया कार्यालय प्रस्तावित बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम के विरोध में बुधवार को बिहार विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर सोमवार को शहर के कॉलेज में विरोध प्रदर्शन किया गया। नगर के राम लखन सिंह यादव कॉलेज और एमजेके कॉलेज में आंदोलन किया गया। आंदोलन के तहत महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं शिक्षकेतर कर्मियों ने विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बनाए रखने, शिक्षा व्यवस्था की रक्षा करने तथा शिक्षक-कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा की मांग को लेकर विरोध दर्ज कराया। प्राध्यापकों का कहना था कि प्रस्तावित अधिनियम से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता प्रभावित होने की पूरी आशंका है। उन्होंने सरकार से अधिनियम के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने और प्राध्यापक, कर्मचारियों तथा शिक्षा जगत की चिंताओं का समाधान करने की मांग उठाई गई।

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आंदोलन के दौरान संघर्ष मोर्चा द्वारा घोषित चरणबद्ध कार्यक्रमों को सफल बनाने का भी संकल्प लिया गया।आंदोलन में एमजेके कॉलेज से प्राचार्य डॉक्टर एनके बैठा, वरसर डॉ योगेंद्र सम्यक डॉक्टर तृप्ति कुमारी, डॉ अंशिता शुक्ला, डॉ अंबिका कुमारी, डॉ शफी अहमद, डॉ मेनिका, डॉ प्रदीप, मौजूद थे वही राम लखन सिंह यादव कॉलेज में महाविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. राकेश कुमार राय के साथ वरीय प्राध्यापक डॉ. राम नागेश प्रसाद, डॉ. स्निग्धा लाल, डॉ. बसंती कुमारी, डॉ. अपर्णा शर्मा, डॉ. अजय पासवान, डॉ. धनंजय पाण्डेय, डॉ. पुष्पेंद्र, डॉ. सौरभ रंजन, डॉ. संजीव कुमार, डॉ. स्वीकृति, डॉ. लालजी यादव, डॉ. पूनम कुमारी, डॉ. रामचंद्र पासवान, डॉ. शफीउल्लाह, डॉ. राजेश कुशवाहा, डॉ. विजय कुमार सहित बड़ी संख्या में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी गण की सहभागिता रही।

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