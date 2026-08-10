प्रस्तावित विवि अधिनियम के विरोध में सामूहिक अवकाश पर रहे शिक्षक-कर्मी

बिहार सरकार के प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम के विरोध में सोमवार को बिहार के सभी परम्परागत विश्वविद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर रहे। शिक्षक-कर्मचारियों ने अपने विवि मुख्यालयों पर जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बाद शिक्षक-कर्मचारियों ने प्रस्तावित अधिनियम को निरस्त करने की अनुशंसा सरकार को करने की मांग को लेकर कुलपति को ज्ञापन सौंपा। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय क्षेत्र के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना से जुलूस निकाल विवि मुख्यालय पहुंचे और अधिनियम के विरोध में नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल शिक्षक-कर्मचारियों ने इस अधिनियम से विवि और कॉलेजों की स्वायत्तता को प्रभावित किए जाने और अकादमिक, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था में अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप की आशंका के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की।

संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधिमंडल ने पाटलिपुत्र विवि के कुलपति से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। मौके पर विवि मुख्यालय परिसर में सभा का आयोजन किया गया। सभा में वक्ताओं ने कहा कि विवि केवल प्रशासनिक संस्थान नहीं, बल्कि ज्ञान, शोध, विचार और लोकतांत्रिक विमर्श के प्रमुख केंद्र हैं। विवि की स्वायत्तता कमजोर होने से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और अकादमिक स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।सभा को प्रो. संतोष कुमार, रोहित कुमार, वेंकटेश कुमार, दीपक कुमार सिंह, त्रिपुरारी प्रसाद, प्रो. शैलेश कुमार, प्रेमचंद, मनोज कुमार सिंह, प्रो. कुमार चंद्रदीप, प्रो. अजय कुमार, मृदुला कुमारी, कुमारी वीणा ने संबोधित किया। कहा कि शिक्षक एवं कर्मचारी अधिकारों और विवि की स्वायत्तता की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष जारी रखेंगे। पटना विवि के शिक्षकों ने जय प्रकाश नारायण अनुषद भवन के समक्ष अधिनियम के विरोध में प्रदर्शन किया और नारेबाजी की।