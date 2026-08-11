अतिथि शिक्षकों ने काला बिल्ला लगा जताया विरोध

बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम-2026 को लेकर शिक्षक समुदाय का विरोध बढ़ रहा है। लनामिवि के कॉलेजों में अतिथि सहायक प्राध्यापकों ने सरकार के प्रस्तावित कानून के खिलाफ काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रकट किया। शिक्षकों का कहना है कि ये प्रावधान विवि की स्वायत्तता को प्रभावित करेंगे, जो उच्च शिक्षा की आत्मा है।

राजीव रंजन झा,दरभंगा। प्रस्तावित बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम-2026 को लेकर शिक्षक समुदाय का विरोध लगातार मुखर होता जा रहा है। विवि एवं कॉलेजों की स्वायत्तता को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित प्रावधानों के विरोध में लनामिवि के विभिन्न कॉलेजों में अतिथि सहायक प्राध्यापकों ने भी सोमवार को काला बिल्ला लगाकर सरकार के प्रस्तावित कानून के प्रति विरोध व रोष प्रकट किया। लनामिवि अतिथि सहायक प्राध्यापक संघ के आह्वान पर आयोजित इस विरोध कार्यक्रम में शिक्षकों ने स्पष्ट किया कि विवि की स्वायत्तता उच्च शिक्षा की मूल आत्मा और लोकतांत्रिक अकादमिक व्यवस्था की बुनियादी शर्त है। विश्वविद्यालयों को यदि स्वतंत्र शैक्षणिक एवं संस्थागत निर्णय लेने की क्षमता से वंचित किया जाता है तो इसका प्रतिकूल प्रभाव शिक्षा, शोध, शिक्षक अधिकार और विद्यार्थियों के भविष्य पर पड़ेगा।

विरोध का उद्देश्य संघ ने कहा कि प्रस्तावित अधिनियम के माध्यम से यदि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के अधिकारों एवं स्वायत्तता को कमजोर करने की कोशिश की जाती है तो शिक्षक समुदाय इसे किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं करेगा। काला बिल्ला आंदोलन आने वाले संघर्ष की शुरुआत है। यदि सरकार ने विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्वायत्तता से जुड़े सवालों पर सकारात्मक पहल नहीं की तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से और व्यापक किया जाएगा।

कार्यक्रम में शामिल शिक्षक विरोध कार्यक्रम में लनामिवि अतिथि प्राध्यापक संघ के अध्यक्ष डॉ. बच्चा कुमार रजक, प्रधान महासचिव डॉ. सुमन कुमार पोद्दार, संरक्षक डॉ. कन्हैया प्रसाद शाह, डॉ. अभय कुमार पाठक, डॉ. अशोक कुमार, कोषाध्यक्ष डॉ. अखिलेश कुमार, डॉ. तारिकउर रहमान, डॉ. रामपुकार पासवान, डॉ. आशुतोष कुमार, डॉ. आकाश कुमार, डॉ. दीनबंधु कुमार, डॉ. आलोक कुमार, डॉ. श्याम मूर्ति भारती, डॉ. मनोवर आलम, डॉ. धीरज कुमार, डॉ. बसंत कुमार मंडल, डॉ जेवा परवीन, डॉ. ममता कुमारी सहित सैकड़ों अतिथि सहायक प्राध्यापक शामिल हुए।