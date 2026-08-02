दस अगस्त को सामूहिक अवकाश पर रहकर धरना देंगे शिक्षक-कर्मचारी
बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 के खिलाफ विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने आंदोलन की घोषणा की है। 5 से 8 अगस्त तक काला बिल्ला लगाकर विरोध होगा और 10 अगस्त को सामूहिक अवकाश पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। आंदोलन का उद्देश्य विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की रक्षा करना है।
बिहार सरकार के प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 के विरोध में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। इसके तहत 5 से 8 अगस्त तक सभी विवि और कॉलेजों में शिक्षक-कर्मचारी काला बिल्ला लगा कार्यस्थलों पर विरोध दर्ज कराएंगे। 10 अगस्त को सभी विश्वविद्यालयों में सामूहिक अवकाश पर रहकर मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन करेंगे। 11 से 25 अगस्त तक प्रतिदिन दोपहर 1:30 से 2:00 बजे तक नारेबाजी, विरोध सभा एवं जनजागरण कार्यक्रम करेंगे। मोर्चा का कहना है कि यह अधिनियम विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, शैक्षणिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक प्रशासन पर गंभीर प्रहार करेगा। मोर्चा ने अधिनियम को तत्काल वापस लेने की मांग को लेकर व्यापक जनांदोलन चलाने का निर्णय लिया है।
मोर्चा के संयोजक संजय कुमार सिंह (एमएलसी) एवं गंगा प्रसाद झा, वीरेंद्र नारायण यादव (एमएलसी), ब्रजकिशोर सिंह, महासंघ के अध्यक्ष वेंकटेश कुमार, महामंत्री रोहित कुमार, अशोक कुमार सिंह, राघवेंद्र सिंह, शंकर यादव, प्रो. संतोष कुमार, प्रो. शैलेश कुमार ने कहा कि आंदोलन विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, लोकतांत्रिक मूल्यों एवं उच्च शिक्षा की गरिमा की रक्षा के लिए है।
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