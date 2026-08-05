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भोजपुर में नौ को अंडर-14 बिहार 3 ए साइड वॉलीबॉल टीम का ट्रायल, प्रतिभावान खिलाड़ियों को मिलेगा मौका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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बिहार का प्रतिनिधित्व करने के इच्छुक युवा वॉलीबॉल खिलाड़ियों के लिए सुनहरा अवसर। 3 ए-साइड बिहार वॉलीबॉल संघ द्वारा 9 अगस्त को बड़हरा में अंडर-14 बालक वर्ग के लिए ट्रायल आयोजित किया जाएगा। चयन प्रक्रिया 2 बजे शुरू होगी और इच्छुक खिलाड़ियों को आधार कार्ड व पासपोर्ट साइज फोटो लाना होगा।

भोजपुर में नौ को अंडर-14 बिहार 3 ए साइड वॉलीबॉल टीम का ट्रायल, प्रतिभावान खिलाड़ियों को मिलेगा मौका

बड़हरा, संवाद सूत्र। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का प्रतिनिधित्व करने की चाह रखने वाले युवा वॉलीबॉल खिलाड़ियों के लिए सुनहरा अवसर है। 3 ए-साइड बिहार वॉलीबॉल संघ के तत्वावधान में भोजपुर जिला वॉलीबॉल संघ की ओर से नौ अगस्त (रविवार) को शहीद सर्वेश्वर वॉलीबॉल क्लब, बड़का लौहर (बड़हरा) में अंडर-14 बालक वर्ग की बिहार टीम के चयन के लिए ट्रायल आयोजित किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया

भोजपुर जिला वॉलीबॉल संघ के सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि चयन प्रक्रिया दोपहर दो बजे से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि ऐसे खिलाड़ी, जिनकी जन्मतिथि एक जनवरी 2013 या उसके बाद की है, वे निर्धारित समय पर पहुंचकर चयन ट्रायल में भाग ले सकते हैं। खिलाड़ियों को अपने साथ आधार कार्ड तथा दो पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य रूप से लाना होगा।

टीम में चयन

उन्होंने बताया कि ट्रायल में चयनित खिलाड़ियों को बिहार टीम में शामिल किया जाएगा। यह टीम सात से नौ सितंबर 2026 तक नासिक (महाराष्ट्र) में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय 3 ए-साइड वॉलीबॉल प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करेगी। चयन एवं प्रशिक्षण प्रक्रिया के दौरान 3 ए-साइड बिहार वॉलीबॉल संघ के सचिव स्मिथ केशव, उपाध्यक्ष मुरारी प्रसाद, संयुक्त सचिव राजू कुमार, अभिषेक केशव, अदनान अहमद, रितेश सिंह, विमलेश कुमार पांडेय, विपिन ओझा, दिलीप सिंह और पवन सिंह सहित संघ के कई पदाधिकारी एवं चयनकर्ता मौजूद रहेंगे। भोजपुर जिला वॉलीबॉल संघ ने जिला और आसपास के क्षेत्रों के अधिक से अधिक प्रतिभावान खिलाड़ियों से चयन ट्रायल में भाग लेकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करने और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का अवसर हासिल करने की अपील की है।

सामान्य प्रश्न

ट्रायल की तिथि कब है?
ट्रायल 9 अगस्त (रविवार) को आयोजित किया जाएगा।
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