Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शतरंज प्रतियोगिता में अर्पिता सिंह और जयेश मिश्रा बने चैंपियन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
Follow us on Google News
share

सीतामढ़ी में आयोजित बिहार राज्य अंडर-17 ओपन एवं गर्ल्स फिडे रेटिंग शतरंज चैंपियनशिप-2026 का समापन हो गया। इस प्रतिस्पर्धा में 85 खिलाड़ियों ने भाग लिया। दरभंगा के जयेश मिश्रा और भोजपुर की अर्पिता सिंह ने ओपन व गर्ल्स वर्ग में खिताब जीते। विजेताओं को ट्रॉफी, मेडल और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

शतरंज प्रतियोगिता में अर्पिता सिंह और जयेश मिश्रा बने चैंपियन

सीतामढ़ी। माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम में आयोजित बिहार राज्य अंडर-17 ओपन एवं गर्ल्स फिडे रेटिंग शतरंज चैंपियनशिप-2026 का बुधवार को समापन हो गया। सीतामढ़ी में पहली बार पुनौराधाम के बालाजी बैंक्वेट एंड लाउंज परिसर में आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय रेटिंग प्रतियोगिता में बिहार के विभिन्न जिलों से आए 85 खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। पांच दिनों तक चली प्रतियोगिता में कुल नौ राउंड खेले गए। अखिल बिहार शतरंज संघ के तत्वावधान व सीतामढ़ी जिला शतरंज संघ के आयोजन में हुई प्रतियोगिता में 50 अंतरराष्ट्रीय रेटिंग प्राप्त खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के शीर्ष बोर्डों के मुकाबले डीजीटी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के माध्यम से ऑनलाइन प्रसारित किए गए, जिसकी खिलाड़ियों और शतरंज प्रेमियों ने सराहना की。

ये भी पढ़ें:जयेश मिश्रा बने शतरंज के राज्य चैंपियन

ओपन वर्ग के विजेता

ओपन वर्ग में दरभंगा के एजीएम जयेश मिश्रा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7.5 अंक हासिल कर बिहार राज्य अंडर-17 ओपन चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। मुजफ्फरपुर के एआईएम प्रनीत सिन्हा 7 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि खगड़िया के आर्यन कुमार ने 6.5 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।

गर्ल्स वर्ग के विजेता

गर्ल्स वर्ग में भोजपुर की एसीएम अर्पिता सिंह ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए 7.5 अंक अर्जित कर राज्य चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। मुजफ्फरपुर की नव्या गोयनका 7 अंकों के साथ उपविजेता रहीं, जबकि बेगूसराय की इशिका 6.5 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार गर्ल्स वर्ग की शीर्ष दो खिलाड़ी अर्पिता सिंह और नव्या गोयनका आगामी राष्ट्रीय अंडर-17 गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगी।

प्रतियोगिता की व्यवस्था

सीतामढ़ी में पहली बार आयोजित फिडे रेटिंग प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों, अभिभावकों और शतरंज प्रेमियों में खासा उत्साह देखा गया। विभिन्न जिलों से आए खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों ने आयोजन की व्यवस्था और प्रतियोगिता के निष्पक्ष संचालन की सराहना की।

प्रतियोगिता का संचालन मुख्य निर्णायक फिडे आर्बिटर मनीष कुमार के नेतृत्व में किया गया। उनके साथ डिप्टी चीफ आर्बिटर एसएनए शशि नंद कुमार, एसएनए शुभम कुमार और एसएनए मीना यादव ने निर्णायक की भूमिका निभाई। डीजीटी संचालन की जिम्मेदारी अंतरराष्ट्रीय आर्बिटर आलोक प्रियदर्शी ने संभाली।

विजेताओं का सम्मान

विजेताओं को ट्रॉफी और प्रमाणपत्र से किया सम्मानित: समापन समारोह में मुख्य अतिथि डॉ. संजय कुमार वर्मा (मन्नत नर्सिंग होम, सीतामढ़ी) ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी, मेडल और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में हेलेन स्कूल की प्राचार्य चंदा सिन्हा और सीतामढ़ी सेंट्रल स्कूल के हेमेन्द्र कुमार यादव मौजूद रहे।

इस अवसर पर सीतामढ़ी जिला शतरंज संघ के अध्यक्ष अनिकेत सुमन, सचिव विजय कुमार, संयुक्त सचिव आशुतोष भारद्वाज, अखिल बिहार शतरंज संघ के संयुक्त सचिव नंद किशोर श्रीवास्तव सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे।

संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से बिहार के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। सीतामढ़ी में पहली फिडे रेटिंग प्रतियोगिता का सफल आयोजन जिले को शतरंज के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने वाला कदम साबित हुआ है।

सामान्य प्रश्न

इस प्रतियोगिता में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया?
प्रतियोगिता में 85 खिलाड़ियों ने भाग लिया।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Sitamarhi Latest News Sitamarhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।