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जिले में स्थापित होंगे ‘आशा घर’, आशा कार्यकर्ताओं को मिलेगा आवासीय परिसर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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सीवान, स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और सामुदायिक गतिविधियों के लिए जिले में 'आशा घर' स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में दो लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है। महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं में आशा कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे उनके कार्य निष्पादन की गुणवत्ता में सुधार होगा।

जिले में स्थापित होंगे ‘आशा घर’, आशा कार्यकर्ताओं को मिलेगा आवासीय परिसर

सीवान, निज प्रतिनिधि। आशा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण, बैठक, विश्राम व सामुदायिक गतिविधियों के लिए जिले में ‘आशा घर’ स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से आशा घर चिन्हित और संचालित किए जाने हैं। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार ने सभी सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिवों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। योजना के तहत प्रत्येक जिले में जिला अस्पताल , अनुमंडल अस्पताल व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में आशा घर के लिए दो लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने 31 अगस्त 2026 तक आशा घर का संचालन शुरू कर इसकी सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही संचालित आशा घर की तस्वीर भी उपलब्ध कराने को कहा गया है।

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आशा कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षित स्थान

आशा घर का उद्देश्य आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण, मासिक बैठक, क्षमता संवर्धन, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम व अन्य विभागीय गतिविधियों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराना है। इससे आशा कार्यकर्ताओं को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा और उनके कार्य निष्पादन की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है।

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महिला हितैषी होंगी सुविधाएं

आशा घर में कम से कम छह बेड की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा बैठक कक्ष, स्टील अलमारी, टेबल, कुर्सियां, रैक, लॉकिंग व्यवस्था, ट्यूबलाइट, पंखे, इलेक्ट्रिक केतली, डस्टबिन सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। परिसर में संलग्न शौचालय व स्नानघर की व्यवस्था भी होगी। इन सुविधाओं का उद्देश्य आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण व अन्य विभागीय गतिविधियों के दौरान सुरक्षित, सम्मानजनक और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना है। आशा घर के सुचारु संचालन और रख-रखाव के लिए प्रत्येक जिले में संचालन समिति गठित की जाएगी।

स्वास्थ्य सेवाओं की अहम कड़ी हैं आशा कार्यकर्ता

स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि आशा कार्यकर्ता राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार नियोजन, गैर-संचारी रोगों की जांच, पोषण, संक्रामक रोगों की रोकथाम और विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आशा घर की स्थापना से आशा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और कार्यक्षमता को मजबूती मिलेगी।

सामान्य प्रश्न

आशा घर का उद्देश्य क्या है?
आशा घर का उद्देश्य आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण, मासिक बैठक, क्षमता संवर्धन, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम व अन्य विभागीय गतिविधियों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराना है।
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