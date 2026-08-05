स्पोर्ट्स साइंस सेंटर : खिलाड़ियों को शारीरिक जांच के बाद मिलेगी उचित सलाह व सुविधा
बिहार के खेल जगत को बड़ा तोहफा मिला है। राजगीर खेल अकादमी में अत्याधुनिक स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। यह खिलाड़ियों को वैज्ञानिक तरीकों से प्रशिक्षण, शारीरिक क्षमता का आकलन, चोटों की रोकथाम और पोषण संबंधी सलाह प्रदान करेगा। इससे बिहार में खेल संस्कृति को नई दिशा मिलेगी।
स्पोर्ट्स साइंस सेंटर : खिलाड़ियों को शारीरिक जांच के बाद मिलेगी उचित सलाह व सुविधा खामियों को दूर कर अंतरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनाने की दी जाएंगी सभी सुविधाएं फिटनेस, चोट की रोकथाम, पोषण और प्रदर्शन विश्लेषण की आधुनिक सुविधाएं एक ही परिसर में होंगी उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर हर खिलाड़ी के लिए तैयार होगी अलग-अलग प्रशिक्षण योजना फोटो : खेल अकादमी : राजगीर की खेल अकादमी। राजगीर, कार्यालय संवाददाता। बिहार कैबिनेट ने बुधवार को बिहार के खेल जगत को बड़ा तोहफा दिया है। राजगीर खेल अकादमी परिसर में अत्याधुनिक स्पोर्ट्स साइंस सेंटर (खेल विज्ञान केन्द्र) का निर्माण किया जाएगा। इसके शुरू होने के बाद खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के साथ-साथ वैज्ञानिक तरीके से उनकी शारीरिक क्षमता का आकलन, चोट से बचाव, शीघ्र पुनर्वास, पोषण संबंधी सलाह और प्रदर्शन सुधार की सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल सकेंगी। अब तक ऐसी सुविधाओं के लिए खिलाड़ियों को बेंगलुरु, दिल्ली या अन्य बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था।
दूसरे राज्यों पर निर्भरता होगी खत्म
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