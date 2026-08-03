शिक्षा बचाओ देश बचाओ पद यात्रा आज
बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संध गोपगुट की जिला इकाई ने शिक्षा बचाओ, देश बचाओ पद यात्रा का आयोजन किया है। यह यात्रा अक्षयवट स्टेडियम से शुरू होगी और जिला शिक्षा कार्यालय तक जाएगी। सभी स्कूलों के शिक्षक इस विशाल यात्रा में शामिल होंगे और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संध गोपगुट की जिला ईकाई मंगलवार को राज्य कमेटी के आह्वान पर शिक्षा बचाओ देश बचाओ पद यात्रा निकालेंगे। यह जानकारी प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला सचिव श्रवण पासवान ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि अक्षयवट स्टेडियम से मंगलवार को विशाल यात्रा निकाली जाएगी। जिले भर के स्कूलों के शिक्षक शामिल होंगे। यात्रा की तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला शिक्षा कार्यालय तक यह यात्रा जाएगी। विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। -अमिताभ सिंह
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें