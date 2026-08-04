शिक्षकों की लंबित समस्याओं के लिए शिक्षा मंत्री से मिला प्रतिनिधिमंडल
प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ का एक प्रतिनिधिमंडल बिहार के शिक्षा मंत्री मिथलेश कुमार तिवारी से मिला। उन्होंने शिक्षकों की लंबित समस्याओं जैसे स्थानांतरण, प्रोन्नति और वेतन भुगतान के समाधान की मांग की। मंत्री ने स्थानांतरण की प्रक्रिया को ऐच्छिक बताया और अन्य मुद्दों पर जल्द वार्ता का आश्वासन दिया।
प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष शशि रंजन सुमन और जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा के नेतृत्व में शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को सचिवालय स्थित विकास भवन में शिक्षा मंत्री मिथलेश कुमार तिवारी से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षकों की विभिन्न लंबित समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि रंजन सुमन ने बिहार स्थानांतरण नियमावली-2026 के तहत मानक संचालन प्रक्रिया में अधिशेष शिक्षकों के पदस्थापन, प्रधान शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण में विषय की अनिवार्यता समाप्त करने और स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देकर अधिशेषता दूर करने का सुझाव दिया।
ज्ञापन में स्थानीय निकाय के शिक्षकों की वर्षों से लंबित प्रोन्नति, ऐच्छिक स्थानांतरण, ग्रेच्युटी, विशिष्ट शिक्षकों एवं प्रधान शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ देने की भी मांग की गई। इसके अलावा शिक्षकों के आश्रितों को सात लाख रुपये का अनुदान, अप्रशिक्षित शिक्षकों के स्थगित वेतन का शीघ्र भुगतान और एससीईआरटी की ओडीएल विशेष परीक्षा का परिणाम जल्द जारी करने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई। प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि स्थानांतरण पूरी तरह ऐच्छिक होगा और विकल्प नहीं मिलने की स्थिति में अधिशेष शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा। उन्होंने अन्य सभी मुद्दों पर भी संघ के पदाधिकारियों के साथ जल्द वार्ता कर समाधान की दिशा में पहल करने का आश्वासन दिया। मुलाकात के दौरान संघ के तिरहुत संगठन प्रभारी एजाज अहमद और सीतामढ़ी जिला कोषाध्यक्ष मो. तनवीर अहमद भी उपस्थित थे।
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