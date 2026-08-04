25 सितंबर की होगी भूख हड़ताल, निकाली गई पदयात्रा

25 सितंबर की होगी भूख हड़ताल, निकाली गई पदयात्रा
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खगड़िया । नगर संवाददाता बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ (गोपगुट) जिला इकाई द्वारा मंगलवार को आगामी 25 सितंबर को प्रस्तावित एकदिवसीय भूख हड़ताल को सफल बनाने को लेकर पदयात्रा निकाली गई।
पदयात्रा का उद्देश्य
पदयात्रा के माध्यम से शिक्षकों ने अपनी लंबित मांगों के समर्थन में एकजुटता का संदेश दिया और अधिकाधिक शिक्षकों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की। संघ के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में निकली पदयात्रा में जिले के विभिन्न प्रखंडों के अध्यक्ष, सचिव, अनुमंडल एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी समेत बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए।
शिक्षकों की समस्याएं
शिक्षकों ने कहा कि सीटेट परीक्षा से जुड़े मुद्दे, मध्याह्न भोजन योजना की राशि का समय पर भुगतान, नियोजित एवं विशिष्ट शिक्षकों की लंबित प्रोन्नति, विद्यालयों में विषयगत शिक्षकों की कमी, नगर परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्र में आठ किलोमीटर दूर कार्यरत शिक्षकों को एचआरए नहीं मिलने तथा वेतन भुगतान में हो रही देरी जैसी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया।
संघ का संकल्प
संघ के नेताओं ने कहा कि यदि मांगों पर समय रहते सकारात्मक पहल नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। पदयात्रा के दौरान शिक्षकों ने संगठन की मजबूती और अधिकारों की लड़ाई को लेकर एकजुट रहने का संकल्प भी लिया। पदयात्रा में आशुतोष कुमार, गीता गुप्ता, अनिल कुमार, मनोरंजन चौरसिया, श्रवण चौरसिया, वकील ठाकुर, प्रभाकर ठाकुर, सुधीर कुमार, जिला मीडिया प्रभारी मुकेश कुमार ने।
फोटो : 4
बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ (गोपगुट) द्वारा पदयात्रा में शामिल संघ के प्रतिनिधि।
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