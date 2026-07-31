Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शिक्षकों के गलत तरीके से स्थानांतरण पर जताया रोष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
Follow us on Google News
share

बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों के गलत तरीके से स्थानांतरण की प्रक्रिया का विरोध किया है। संघ का कहना है कि स्थानांतरण नीति अन्यायपूर्ण है और वरीयतम शिक्षकों को बिना उचित कारण के स्थानांतरित किया जा रहा है। सरकार से नीतियों में सुधार की मांग की गई है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी गई है।

शिक्षकों के गलत तरीके से स्थानांतरण पर जताया रोष

पीरो, संवाद सूत्र। शिक्षकों के गलत तरीके से स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने पर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने रोष जताया है। संघ के कहा गया है कि स्थानांतरण की नीति बिल्कुल ही प्रतिकुल है। वरीयतम शिक्षकों को अधिशेष कोटि मानकर अन्य विद्यालय में समायोजन किया जाना प्रावधानों की अनदेखी और विभाग की मनमानी का परिचायक है। सरकार के अध्यादेश के अनुसार वरीयतम शिक्षकों को मनमाने तरीके से सरप्लस घोषित किया जा रहा है। दिव्यांग और गंभीर रूप से बीमार के अलावा सेवानिवृत के निकट पहुंचे शिक्षकों की स्थानांतरित किया जा रहा है। ऐसे में विभाग से शीघ्र ही नीतियों में परिवर्तन किये जाने और सही तरीका अपनाये जाने की मांग की गयी है।

ये भी पढ़ें:Begusarai News: शिक्षकों के जबरन तबादले के विरोध में डीईओ कार्यालय के सामने प्रदर्शन

सुधार नहीं होने पर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से लोकतांत्रिक तरीका अपनाते हुए आंदोलन चलाया जायेगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Ara Latest News Ara News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।