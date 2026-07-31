शिक्षकों के गलत तरीके से स्थानांतरण पर जताया रोष
बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों के गलत तरीके से स्थानांतरण की प्रक्रिया का विरोध किया है। संघ का कहना है कि स्थानांतरण नीति अन्यायपूर्ण है और वरीयतम शिक्षकों को बिना उचित कारण के स्थानांतरित किया जा रहा है। सरकार से नीतियों में सुधार की मांग की गई है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी गई है।
पीरो, संवाद सूत्र। शिक्षकों के गलत तरीके से स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने पर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने रोष जताया है। संघ के कहा गया है कि स्थानांतरण की नीति बिल्कुल ही प्रतिकुल है। वरीयतम शिक्षकों को अधिशेष कोटि मानकर अन्य विद्यालय में समायोजन किया जाना प्रावधानों की अनदेखी और विभाग की मनमानी का परिचायक है। सरकार के अध्यादेश के अनुसार वरीयतम शिक्षकों को मनमाने तरीके से सरप्लस घोषित किया जा रहा है। दिव्यांग और गंभीर रूप से बीमार के अलावा सेवानिवृत के निकट पहुंचे शिक्षकों की स्थानांतरित किया जा रहा है। ऐसे में विभाग से शीघ्र ही नीतियों में परिवर्तन किये जाने और सही तरीका अपनाये जाने की मांग की गयी है।
सुधार नहीं होने पर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से लोकतांत्रिक तरीका अपनाते हुए आंदोलन चलाया जायेगा।
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