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नवीन मानक मंडल को अविलंब करें निरस्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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दरभंगा में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ (गोप गुट) ने शिक्षकों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर पदयात्रा का आयोजन किया। शिक्षकों ने सरकार से नई शिक्षक मानक मंडल को निरस्त करने और पूर्ववर्ती मानक को पुनर्बहाल करने की मांग की। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों की संख्या बढ़ाने का भी आग्रह किया।

नवीन मानक मंडल को अविलंब करें निरस्त

दरभंगा। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ (गोप गुट) के राज्यव्यापी आह्वान पर मंगलवार को जिला मुख्यालय में शिक्षकों की विभिन्न ज्वलंत एवं लंबित समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर पदयात्रा का आयोजन किया गया। कर्पूरी चौक से प्रारंभ हुई पदयात्रा लहेरियासराय टावर होते हुए धरना स्थल पहुंची, जहां जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम विस्तृत मांगपत्र एवं संलेख समर्पित किया गया। संघ के मुख्य संरक्षक नंदन कुमार सिंह ने कहा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था तभी सुदृढ़ होगी, जब शिक्षकों को सम्मानजनक सेवा शर्तें, पर्याप्त संसाधन और न्यायोचित अधिकार प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लागू नया शिक्षक मानक मंडल विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी उत्पन्न करेगा, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य प्रभावित होगा।

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शिक्षकों की समस्याएँ

उन्होंने सरकार से नवीन शिक्षक मानक मंडल को तत्काल निरस्त कर पूर्ववर्ती शिक्षक मानक मंडल को पुनर्बहाल करने, अधिशेष के नाम पर जबरन स्थानांतरण पर रोक लगाने, वर्ष 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने तथा शिक्षकों की सभी लंबित समस्याओं का अविलंब समाधान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष केवल शिक्षकों के अधिकारों का नहीं, बल्कि बिहार के लाखों विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य का भी है।

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गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता

संघ के जिला सचिव मो. शाहनवाज आलम ने कहा कि सरकार यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति वास्तव में प्रतिबद्ध है, तो उसे विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे। प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम छह तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नौ शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिन विद्यालयों में उर्दू भाषा का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी नामांकित हैं, वहां अनिवार्य रूप से उर्दू शिक्षकों की पदस्थापना की जाए तथा उर्दू माध्यम विद्यालयों में उर्दू माध्यम से शिक्षण-संपादन में दक्ष एवं अर्हताधारी शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए।

अधिशेष शिक्षकों की स्थिति

उन्होंने कहा कि अधिशेष शिक्षकों को भी ऐच्छिक स्थानांतरण का अवसर मिलना चाहिए, जिससे उनकी पारिवारिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का सम्मान हो सके। मांगपत्र में वर्ष 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने, न्यायालय के निर्देशानुसार एक जनवरी 2006 से सहायक शिक्षकों को शेड्यूल-2 का लाभ देने, हिंदी माध्यम विद्यालयों में शनिवार तथा उर्दू माध्यम विद्यालयों में गुरुवार को अर्द्धदिवसीय (हाफ डे) व्यवस्था लागू करने, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक को सहायक शिक्षक का दर्जा देने, प्रधान शिक्षकों के लिए पे-इंडेक्स लागू करने, नगर निकाय क्षेत्र में कार्यरत विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक एवं प्रधान शिक्षकों को नियमानुसार नगर परिवहन भत्ता उपलब्ध कराने, नवीन शिक्षक मानक मंडल को निरस्त कर पूर्ववर्ती शिक्षक मानक मंडल को पुनर्बहाल करने, अधिशेष शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का अवसर देने, प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम छह तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नौ शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

अन्य मांगें

इसके अलावा उर्दू पढ़ने वाले विद्यार्थियों वाले प्रत्येक विद्यालय में उर्दू शिक्षक की पदस्थापना, उर्दू माध्यम विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक एवं प्रधान शिक्षकों को केंद्र सरकार के समकक्ष वेतनमान, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें प्रदान करने, वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की टीईटी संबंधी विसंगतियों का स्थायी समाधान करने तथा विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को भी मताधिकार प्रदान करने की मांगे शामिल हैं।

संघ ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि शिक्षा एवं शिक्षार्थियों के व्यापक हित में शिक्षकों की सभी न्यायोचित मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाए, ताकि विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षकों का मनोबल तथा विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित एवं सुदृढ़ हो सके। कार्यक्रम में कृषि कर्मचारी महासंघ, दरभंगा के जिला सचिव डॉ. संतोष यादव ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए शिक्षकों की मांगों का समर्थन किया। इस अवसर पर नारायण यादव, संजय कुमार यादव, मुशीर अहमद, कार्तिक कुमार सिंह, जितेंद्र ठाकुर, अमरदीप कुमार महतो, अजीत कुमार, संतोष मंगल, प्रकाश कुमार सिंह, बबलू कुमार, जीवछ पासवान, ओम प्रकाश झा, फतह आलम सहित जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए शिक्षकों ने पदयात्रा में भाग लेकर अपनी एकजुटता का परिचय दिया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह पदयात्रा कब और कहाँ आयोजित की गई?
यह पदयात्रा मंगलवार को दरभंगा में जिला मुख्यालय पर आयोजित की गई।
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