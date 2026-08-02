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शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर रही सरकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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जहानाबाद, नगर संवाददाता। वक्ताओं ने कहा कि सरकार द्वारा घोषित किए गए सरप्लस शिक्षकों के ऑनलाइन सूची से शिक्षकों में काफी रोष है।

शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर रही सरकार

जहानाबाद, नगर संवाददाता। बिहार राज्य शिक्षक संयुक्त संघर्ष मोर्चाकी बैठक शंभु कुमार की अध्यक्षता में स्थानीय कार्यालय में हुई। बैठक में शिक्षक प्रतिनिधियों ने शिक्षक ट्रांसफर/ पोस्टिंग और रेशनालाइजेशन प्रक्रिया पर क्षोभ प्रकट किया।

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बैठक का उद्देश्य

वक्ताओं ने कहा कि सरकार द्वारा घोषित किए गए सरप्लस शिक्षकों के ऑनलाइन सूची से शिक्षकों में काफी रोष है। यह पूरी तरह नियम विधि को दरकिनार कर शिक्षा व्यवस्था चौपट करने की दिशा में उठाया गया कदम है। इसके माध्यम से सरकार शिक्षकों को ऐच्छिक ट्रांसफर के नाम पर जबरन ट्रांसफर कर परेशान करने की साजिश की जा रही है। सरकार की मंशा विद्यालयों का निजीकरण कर उद्योगपतियों को सौंपने की है।

प्रमुख मुद्दे

वक्ताओं ने कहा कि जब तक प्रदेश में समान स्कूल शिक्षा व्यवस्था लागू नहीं किया जाता है, तब तक शिक्षा में समानता आ पाना असंभव है। वक्ताओं ने आगे कहा कि शिक्षकों की मूल लंबित समस्याओं यथा सातवां वेतनमान, पुरानी पेंशन व पुरानी सेवा- शर्त लागू करना, वेतन विसंगति, कालबद्ध प्रोन्नति और विभिन्न प्रकार के एरियर का भुगतान करने के बजाय शिक्षकों का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। बैठक को सत्येंद्र कुमार, संदीप पासवान, रामप्रसाद कुमार, दानिश अली अकबर, जेनरल इरशाद, मुन्ना कुमार, पवन कुमार, अनिल कुमार, रामरतन कुमार, उमेश कुमार, अरविन्द कुमार राकेश, ब्रजनंदन कुमार आदि ने संबोधित किया। फोटो- 02 अगस्त जेहाना- 10 कैप्शन- शहर स्थित स्थानीय कार्यालय में रविवार को बिहार राज्य शिक्षक संयुक्त संघर्ष मोर्चाकी बैठक में उपस्थित शिक्षक।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था?
बैठक का मुख्य उद्देश्य शिक्षक ट्रांसफर/पोस्टिंग और रेशनालाइजेशन प्रक्रिया पर क्षोभ प्रकट करना था।
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