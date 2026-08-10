शिक्षक संघ की बैठक में समस्याओं पर चर्चा
कहलगांव में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोप गुट की बैठक में शिक्षकों की समस्याओं और संघ की लंबित मांगों पर चर्चा की गई। बैठक में अंचल अध्यक्ष देवेंद्र कुमार ने अध्यक्षता की और अंचल सचिव बिहारी प्रसाद यादव ने एजेंडों पर प्रकाश डाला। आठ प्रस्ताव पारित किए गए और सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया।
कहलगांव, निज प्रतिनिधि। अनुमंडल प्राथमिक शिक्षक संघ भवन कहलगांव में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोप गुट कहलगांव अंचल की हुई एक बैठक में शिक्षकों की समस्याओं, संघ के लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता संघ के अंचल अध्यक्ष देवेंद्र कुमार एवं संचालन संदीप कुमार ने किया। अंचल सचिव बिहारी प्रसाद यादव ने बैठक की एजेंडों पर विस्तार से प्रकाश डाला। बैठक में जिलाध्यक्ष अशोक कुमार मौजूद थे। बैठक में लंबित मांगों से जुड़े आठ प्रस्ताव पारित किए गए। सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया।
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