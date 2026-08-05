डीईओ से मुलाकात कर सौंपा मांग पत्र
(युवा पेज)प्रखंड के शिक्षकों का जून माह के भुगतान व एचआरए से संबंधित समस्या शामिल था। मौके पर संरक्षक अनिल वर्मा
सासाराम। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष बब्लू सिंह के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल बुधवार को डीईओ मदन राय से मुलकात कर मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में शिक्षकों के बकाया एरियर, प्रधान शिक्षकों के फिक्सेशन, कालबद्ध प्रोन्नति, नौहट्टा प्रखंड के शिक्षकों का जून माह के भुगतान व एचआरए से संबंधित समस्या शामिल था। मौके पर संरक्षक अनिल वर्मा, जिला प्रवक्ता राकेश सिंह, अनिल त्रिपाठी, परशुराम तिवारी, संतोष निराला, रविश, अजीत, संतोष सिंह, चितरंजन, मनोज सिंह, निरंजन पाल आदि मौजूद रहे।
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