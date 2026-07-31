विभिन्न मांगों को लेकर डीपीओ को सौंपा मांग पत्र
सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।योजित व विशिष्ट शिक्षकों को स्नातक प्रोन्नति, प्रधान शिक्षकों का बकाया एरियर भुगतान, नौहट्टा प्रखंड सहित सभी प्र
सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह व जिला प्रधान सचिव जगन्नाथ सिंह के संयुक्त नेतृत्व में संघ के प्रतिनिधिमंडल ने डीपीओ (स्थापना) को मांग पत्र सौंपा। एक सप्ताह के अन्दर सभी मांगे पूरा नही होने पर कार्यालय घेराव व प्रदर्शन करने की बात कही गई है।
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