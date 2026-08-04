ई-शिक्षा कोष पर म्यूच्यूअल ट्रांसफर की तकनीकी खामी हुई दूर
बिहार के सरकारी विद्यालय में शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया चल रही है। शिक्षकों को ई शिक्षाकोष पर ऑनलाइन आवेदन करना है। म्यूच्यूअल ट्रांसफर के लिए भी आवेदन हो रहे हैं। कई शिक्षकों ने तकनीकी खामी की शिकायत की थी, लेकिन अब समस्या दूर हो गई है और शिक्षक आराम से आवेदन कर सकते हैं।
सिंघौल, निज संवाददाता। बिहार के सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया चल रही है। प्रथम चरण में सरप्लस शिक्षक के रूप में चिह्नित शिक्षकों को न्यूनतम एक और अधिकतम 30 विद्यालय चुनकर ट्रांसफर के लिए ई शिक्षाकोष पर ऑनलाइन आवेदन करना है। वहीं इसके अतिरिक्त आपसी सहमति से म्यूच्यूअल ट्रांसफर के लिए आवेदन भी किया जा रहा है। आवेदन करने की अंतिम तिथि पांच अगस्त तक ही निर्धारित की गई है। पिछले दिनों कई शिक्षकों की शिकायत थी कि उन्हें एक अगस्त से म्यूच्यूअल ट्रांसफर के लिए आवेदन करने में तकनीकी खामी आ रही थी।पिछले दो दिनों में इसके बारे में अनेक शिक्षकों ने अपनी शिकायत दर्ज करायी थी।
आवेदन की अंतिम तिथि पांच अगस्त रहने के कारण म्यूच्यूअल ट्रांसफर कराने वाले शिक्षक परेशान रहे। सोमवार को दोपहर बाद ई -शिक्षाकोष की तकनीकी खामी दूर होने के बाद शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। इसके बाद ट्रांसफर की इच्छा रखने वाले शिक्षक अपने नजदीक के स्कूल की खोजबीन कर पाए।
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