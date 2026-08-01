अधिनियम विवि की स्वायत्तता उच्च शिक्षा व्यवस्था पर सीधा प्रहार : डॉ संजय

हाजीपुर । संवाद सूत्र बिहार विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के राज्यव्यापी आह्वान पर शुक्रवार को वैशाली जिले के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों ने देवचंद कॉलेज हाजीपुर परिसर में एकजुट होकर प्रस्तावित विवि अधिनियम - 2026 का विरोध किया। जिले के विभिन्न महाविद्यालयों से बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी एवं शिक्षा प्रेमी इस प्रदर्शन में शामिल हुए।

वक्ताओं ने प्रस्तावित अधिनियम को उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता तथा शिक्षक-कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। कार्यक्रम में डॉ. संजय कुमार सिंह, संरक्षक (बुटा), फुटाव महासचिव एवं विधान परिषद् सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा, प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम - 2026 विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, लोकतांत्रिक परंपराओं तथा उच्च शिक्षा व्यवस्था पर सीधा प्रहार है।

आंदोलन की अहमियत

शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सहभागिता के बिना बनाया गया कोई भी कानून शिक्षा व्यवस्था के हित में नहीं हो सकता। मैं इस आंदोलन के साथ पूरी मजबूती से खड़ा हूं और इस मुद्दे को विधान परिषद् सहित हर उचित मंच पर उठाऊंगा। बुटा के महासचिव डॉ. सुनील कुमार सिंह ने कहा कि यह संघर्ष केवल शिक्षकों और कर्मचारियों का नहीं, बल्कि बिहार की उच्च शिक्षा और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा का संघर्ष है। उन्होंने सरकार से संवाद का रास्ता अपनाकर अधिनियम वापस लेने की अपील की। डॉ. उदय कुमार उपाध्यक्ष, बुटा ने कहा कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और अकादमिक स्वतंत्रता लोकतांत्रिक शिक्षा की आधारशिला है। प्रस्तावित अधिनियम इन मूल्यों को कमजोर करता है। प्रो. नवल कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष, पेंशनभोगी सोसाइटी ने कहा कि उच्च शिक्षा की मजबूती के लिए सभी वर्गों को एकजुट होकर विरोध करना होगा। शिक्षा के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। अंकुर भास्कर, जिला सचिव, शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ ने कहा कि शिक्षकेत्तर कर्मचारी विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। यह अधिनियम कर्मचारियों के अधिकारों को प्रभावित करेगा।