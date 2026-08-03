प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम के विरोध में शिक्षकों ने भरी हुंकार

बिहार विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के आह्वान पर सीतामढ़ी में शिक्षकों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। शिक्षकों ने विश्वविद्यालय अधिनियम-2026 का विरोध किया और इसे वापस लेने की मांग की। बैठक में शिक्षकों ने उच्च शिक्षा की स्वायत्तता और गुणवत्ता बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया।

सीतामढ़ी, हिप्र.। बिहार विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (बूटा) के आह्वान पर जिला शिक्षक संघ, बूटा इकाई सीतामढ़ी के तत्वावधान में सोमवार को श्री राधा कृष्ण गोयनका महाविद्यालय, सीतामढ़ी स्थित शिक्षक भवन में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम-2026 के विरोध में जिले के महाविद्यालय शिक्षकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के पांचों अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों ने बड़ी संख्या में भाग लेते हुए प्रस्तावित अधिनियम का पुरजोर विरोध किया और इसे वापस लेने की मांग की।

बैठक में विचार-विमर्श बैठक को संबोधित करते हुए शिक्षक संघ के संरक्षक प्रो. संजय कुमार सिंह ने कहा कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम-2026 उच्च शिक्षा व्यवस्था के लिए “काला कानून” साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम वर्षों से स्थापित विश्वविद्यालयी व्यवस्था, महाविद्यालयों की स्वायत्तता तथा शैक्षणिक स्वतंत्रता को समाप्त करने वाला है। साथ ही शिक्षकों की शैक्षणिक एवं वैचारिक स्वतंत्रता पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

शिक्षकों की एकता विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के महासचिव प्रो. सुनील कुमार सिंह ने कहा कि यह आंदोलन उच्च शिक्षा की प्रतिष्ठा और शिक्षकों के सम्मान की रक्षा का अभियान है। उन्होंने शिक्षकों से एकजुट होकर आंदोलन को व्यापक स्वरूप देने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार की मंशा उच्च शिक्षा के हित में नहीं दिखती, इसलिए इस संघर्ष को जन-आंदोलन का रूप देना होगा। अपने संबोधन में प्रो. नवल शर्मा ने कहा कि प्रस्तावित अधिनियम विश्वविद्यालयों की लोकतांत्रिक व्यवस्था और अकादमिक संस्कृति को कमजोर करेगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इस अधिनियम का विरोध आवश्यक है।

अंतिम प्रस्ताव बैठक में प्रो. ललन कुमार राय, प्रो. सुशांत शेखर, प्रो. संतोष कुमार, प्रो. कंचन कुमारी तथा डॉ. राकेश कुमार ने भी अपने विचार रखते हुए प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम-2026 को उच्च शिक्षा के लिए घातक बताया और सरकार से इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। उर्दू विभागाध्यक्ष प्रो. मोहम्मद सनाउल्लाह ने शिक्षक संघ द्वारा निर्धारित आंदोलन कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन प्रो. मोहम्मद सनाउल्लाह ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन प्रो. जगजीवन प्रसाद ने किया। बैठक में डॉ. राकेश कुमार, प्रो. विभा कुमारी, प्रो. सीमा कुमारी, प्रो. संजय कुमार, प्रो. उमेश कुमार शर्मा, प्रो. रानी कुमारी, अमृत लाल आदि थे। सहित जिले के विभिन्न महाविद्यालयों के अनेक शिक्षक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बैठक के अंत में शिक्षकों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार से प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम-2026 को वापस लेने की मांग की तथा उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की रक्षा के लिए आंदोलन को और व्यापक एवं प्रभावी बनाने का संकल्प लिया।