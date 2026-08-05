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शिक्षा बचाओ- देश बचाओ पदयात्रा में शिक्षकों ने बुलंद की आवाज, लंबित मांगों के शीघ्र समाधान की उठाई मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ (गोप-गुट) की लखीसराय इकाई ने 'शिक्षा बचाओ-देश बचाओ' पदयात्रा का आयोजन किया। यह मार्च शिक्षकों की लंबित मांगों को लेकर थी और शहीद स्थल पर समाप्त हुई। शिक्षकों ने सरकार से समस्याओं के समाधान की मांग की और विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक पहल की अपील की।

शिक्षा बचाओ- देश बचाओ पदयात्रा में शिक्षकों ने बुलंद की आवाज, लंबित मांगों के शीघ्र समाधान की उठाई मांग

लखीसराय, एक प्रतिनिधि। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ (गोप-गुट) लखीसराय इकाई के तत्वावधान में मंगलवार को राज्य इकाई के आह्वान पर शिक्षा बचाओ-देश बचाओ पदयात्रा का आयोजन किया गया। पदयात्रा महिला विद्या मंदिर मध्य विद्यालय परिसर से शुरू होकर चितरंजन रोड होते हुए शहीद स्थल पहुंची, जहां स्वतंत्रता सेनानियों को पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का समापन किया गया। इस दौरान शिक्षकों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों के समर्थन में आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया।

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पदयात्रा का नेतृत्व

पदयात्रा का नेतृत्व जिलाध्यक्ष मनीष कुमार एवं जिला सचिव मनोज कुमार ने किया। कार्यक्रम में प्रमंडलीय संयोजक सरोज कुमार की विशेष उपस्थिति रही। शिक्षकों ने सरकार से वर्षों से लंबित मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग करते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शिक्षकों की समस्याओं का समाधान आवश्यक है। संघ ने प्रमुख मांगों में वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने, अष्टम वेतन आयोग के आलोक में विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, नियोजित शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रधानाध्यापक एवं उच्चतर प्रधानाध्यापक को राज्यकर्मियों के अनुरूप पे-मैट्रिक्स देने, लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्र, शिक्षक, कर्मचारी तथा किसान-मजदूरों पर दमनात्मक कार्रवाई बंद करने की मांग उठाई।

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शिक्षकों की अन्य मांगें

इसके अलावा शनिवार को विद्यालयों में हाफ-डे संचालन, प्रधान शिक्षकों का पे-मैट्रिक्स शीघ्र जारी करने, प्रारंभिक शिक्षकों को शिक्षक प्रतिनिधि के चुनाव में विधान परिषद मतदान का अधिकार देने तथा 34,540 शिक्षकों सहित विभिन्न कोटि के शिक्षकों की लंबित प्रोन्नति और बकाया अंतर-वेतन का भुगतान करने की मांग भी प्रमुख रूप से रखी गई। कार्यक्रम में वरीय उपाध्यक्ष चंदन कुमार, कोषाध्यक्ष अमन कुमार, संगठन प्रभारी संजय कुमार, कार्यालय सचिव पंकज कुमार, संयोजक उमाशंकर सिंह, अरुण कुमार सिंह, निर्भय सिंह, शंकर कुमार, शाहिदूल इस्लाम, गौतम कुमार, मोहन कुमार सहित जिले के सैकड़ों शिक्षक-शिक्षिकाएं शामिल हुए। पदयात्रा के दौरान शिक्षकों ने शिक्षा और शिक्षक हित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से सकारात्मक पहल करने की अपील की।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह पदयात्रा कब आयोजित की गई थी?
यह पदयात्रा मंगलवार को आयोजित की गई थी।
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