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पांच माह से वेतन नहीं मिलने पर मदरसा शिक्षकों ने लगाई गुहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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बिहार के गैर-सरकारी अनुदानित मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन पिछले पांच महीनों से लंबित है। शिक्षकों ने बताया कि इससे उन्हें गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से तुरंत हस्तक्षेप कर वेतन जारी करने की मांग की है, ताकि शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हो।

पांच माह से वेतन नहीं मिलने पर मदरसा शिक्षकों ने लगाई गुहार

सीवान, हिसं। बिहार के गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का पिछले पांच माह से वेतन लंबित रहने से उनमें सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ गई है। शिक्षकों का कहना है कि जांच के नाम पर वेतन भुगतान रोक दिए जाने से उनके समक्ष गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है।

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वेतन की लंबित स्थिति

शिक्षकों ने बताया कि लगातार पांच माह से वेतन नहीं मिलने के कारण परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो गया है। बच्चों की पढ़ाई, इलाज, बैंक ऋण की किस्तों का भुगतान तथा दैनिक जरूरतों को पूरा करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि लंबे समय तक वेतन लंबित रहने से शिक्षकों का मनोबल भी प्रभावित हो रहा है, जिसका असर शैक्षणिक व्यवस्था पर पड़ने की आशंका है।

सरकार से हस्तक्षेप की अपील

मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों ने जनप्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन से मानवीय आधार पर हस्तक्षेप करने की अपील की है। उन्होंने संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों के सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पिछले पांच माह से लंबित वेतन का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की।

शिक्षकों की आकांक्षाएँ

शिक्षकों का कहना है कि समय पर वेतन भुगतान होने से उनकी आर्थिक परेशानियां दूर होंगी और वे पूरी निष्ठा व समर्पण के साथ शैक्षणिक दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे। उन्होंने सरकार से जल्द सकारात्मक पहल कर लंबित वेतन जारी करने की मांग की है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

शिक्षकों का वेतन कब से लंबित है?
शिक्षकों का वेतन पिछले पांच महीनों से लंबित है।
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