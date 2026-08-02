नये विवि अधिनियम के विरोध में पांच से आंदोलन

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। नये विश्वविद्यालय अधिनियम के विरोध में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। मोर्चा की तरफ से बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महासचिव राघवेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रस्तावित अधिनियम विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, शैक्षणिक स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था तथा शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इसलिए सरकार से प्रस्तावित अधिनियम को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए व्यापक जनांदोलन चलाने का निर्णय लिया गया है।इस अधिनियम के विरोध में 5 से 8 अगस्त तक बिहार के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी काला बिल्ला लगाकर अपने-अपने कार्यस्थलों पर विरोध दर्ज कराते हुए नियमित कार्य करेंगे।