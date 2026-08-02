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नये विवि अधिनियम के विरोध में पांच से आंदोलन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने नए विश्वविद्यालय अधिनियम के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। 5 से 8 अगस्त तक काला बिल्ला लगाकर विरोध किया जाएगा, और 10 अगस्त को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। सरकार से अधिनियम वापस लेने की मांग की जा रही है।

नये विवि अधिनियम के विरोध में पांच से आंदोलन

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। नये विश्वविद्यालय अधिनियम के विरोध में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। मोर्चा की तरफ से बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महासचिव राघवेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रस्तावित अधिनियम विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, शैक्षणिक स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था तथा शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इसलिए सरकार से प्रस्तावित अधिनियम को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए व्यापक जनांदोलन चलाने का निर्णय लिया गया है।इस अधिनियम के विरोध में 5 से 8 अगस्त तक बिहार के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी काला बिल्ला लगाकर अपने-अपने कार्यस्थलों पर विरोध दर्ज कराते हुए नियमित कार्य करेंगे।

10 अगस्त को राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे और विश्वविद्यालय मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन करेंगे। 11 अगस्त से 25 अगस्त तक दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे तक सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नारेबाजी, विरोध सभा एवं जनजागरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने यह भी निर्णय लिया है कि 5 सितंबर को राज्यभर के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रों एवं अभिभावकों के साथ संवाद स्थापित कर उन्हें प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम के संभावित दुष्प्रभावों से अवगत कराया जाएगा।

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