शिक्षकों के लंबित मामलों और प्रशासनिक मुद्दों पर हुई चर्चा

हवेली खड़गपुर, एक संवाददाता। मंगलवार को नगर के पुरानी चौक के समीप स्थित कन्या मध्य विद्यालय में बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से प्रखंड सह जिला कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक संघ के जिलाध्यक्ष सह राज्य सचिव मो. इसराफिल अली की अध्यक्षता में की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षक संघ के महासचिव नवलकिशोर प्रसाद सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व जिलाध्यक्ष विष्णुदेव प्रसाद सिंह विशेष रूप से मौजूद थे। बैठक में जिले के विभिन्न प्रखंड क्षेत्र के संघ के पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में संगठन के विस्तार, शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान तथा जिला कार्यकारिणी के चुनाव सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

बैठक के दौरान शिक्षकों से जुड़े लंबित मामलों, सेवा संबंधी समस्याओं तथा विभिन्न प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा करते हुए उनके शीघ्र समाधान की मांग की गई। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय एवं संबंधित विभागों से जुड़े मामलों पर भी विचार कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। संघ ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए सभी प्रखंडों में सदस्यता अभियान चलाने तथा अधिक से अधिक शिक्षकों को संगठन से जोड़ने का निर्णय लिया।बैठक में कोषाध्यक्ष प्रभाकर कुमार, कपिलदेव कुमार, अरविंद कुमार, दिनेश प्रसाद सिंह, उपेन्द्र प्रसाद सिंह, दिनेश प्रसाद साह, प्रेम सागर चौधरी, अर्जुन प्रसाद साह, देव नारायण साह, वकील अनवर, शैलेंद्र किशोर शरण, संजय कुमार यादव, राजन कुमार रंजन, गायत्री कुमारी, मनोज कुमार आदि समेत जिला एवं प्रखंड स्तर के कई पदाधिकारी और शिक्षक मौजूद थे