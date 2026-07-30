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समायोजन प्रक्रिया में विसंगतियों को दूर करने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ ने समायोजन प्रक्रिया में समस्याओं को लेकर शिक्षा विभाग को ज्ञापन सौंपा है। संघ ने कहा कि प्रक्रिया शिक्षक और विद्यार्थियों दोनों के हितों का ध्यान रखते हुए होनी चाहिए। शिक्षकों को अपने विवेक से समायोजन का विकल्प दिया जाए और सरप्लस निर्धारित करने में विवेकाधीनता बरती जाए।

समायोजन प्रक्रिया में विसंगतियों को दूर करने की मांग

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ ने वर्तमान में चल रही समायोजन प्रक्रिया में आ रही विभिन्न व्यावहारिक समस्याओं एवं विसंगतियों को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंप आवश्यक संशोधन की मांग की है।

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संघ की मांगें

संघ का कहना है कि समायोजन की प्रक्रिया शिक्षक हितों के साथ-साथ विद्यार्थियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखकर संचालित की जानी चाहिए। केवल छात्र शिक्षक संख्या के आधार पर सरप्लस निर्धारण करने की बजाय विद्यालय स्तर पर शिक्षकों को स्वेच्छा से समायोजन का विकल्प दिया जाए, ताकि इच्छुक शिक्षक स्वयं आवेदन कर सकें और अनावश्यक विवाद से बचा जा सके। संघ ने यह भी मांग की है कि हाल ही में स्थानांतरण को लेकर अपने गृह जिला अथवा अन्य प्रखंडों में आए शिक्षकों को तत्काल सरप्लस घोषित न किया जाए। इसके अलावा म्यूचुअल ट्रांसफर में आ रही तकनीकी त्रुटियों को दूर कर एसओपी के अनुरूप सभी पात्र शिक्षकों को इसका लाभ दिया जाए।

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नीतिगत परिवर्तन

ज्ञापन में मॉडल विद्यालयों के शिक्षकों के लिए स्पष्ट नीति बनाने, पति-पत्नी वरीयता को समायोजन प्रक्रिया में भी लागू करने, दिव्यांग शिक्षकों को सरप्लस सूची से बाहर रखने तथा विषयवार आवश्यकता को ध्यान में रखकर समायोजन करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई है। संघ ने विशेष रूप से यह मुद्दा उठाया कि कई विद्यालयों में उर्दू विषय के एकमात्र शिक्षक को ही सरप्लस घोषित कर दिया गया है, जिससे उस विषय की पढ़ाई प्रभावित होने की संभावना है।

सामान्य प्रश्न

बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ ने किसको ज्ञापन सौंपा है?
बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा है।
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