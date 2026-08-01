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विसंगतिपूर्ण स्थानांतरण आदेश से विभाग की पोल खुली : डॉ. सुरेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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शिक्षा मंत्री को पत्र भेजकर स्थानांतरण प्रक्रिया में सुधार की मांग... त्रुटिपूर्ण स्थानांतरण आदेश कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। डॉ राय ने शिक्षामंत्री एवं शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर वि

विसंगतिपूर्ण स्थानांतरण आदेश से विभाग की पोल खुली : डॉ. सुरेश

बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि।बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ सुरेश प्रसाद राय ने विसंगतिपूर्ण स्थानांतरण आदेश को विसंगतिपूर्ण बताते हुए।की कड़ी निंदा की है। कहा कि त्रुटिपूर्ण स्थानांतरण आदेश कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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विसंगति की ओर ध्यान आकृष्ट

डॉ राय ने शिक्षामंत्री एवं शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर विसंगति की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। का ध्यान आकृष्ट किया है।कहा कि 5 वर्ष से अधिक सेवा वाले कोटि में भी वरीयतम के बदले उसके बाद वाले शिक्षक को अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया है। यों 05 वर्ष से अधिक सेवा वाले प्रतिस्थापित शिक्षकों को भी अधिशेष घोषित करना नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है।

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शिक्षकों की स्थिति

पांच वर्ष से कम सेवा वाले कोटि में भी अंतिम के बदले उससे पहले योगदान करने वाले शिक्षकों को अधिशेष घोषित किया गया है। कई विद्यालय में एक विषय के एक ही शिक्षक कार्यरत रहने के बावजूद उसे अधिशेष घोषित किया गया है। पोर्टल पर रिक्त पद केवल राजकीय कृत एवं परियोजना विद्यालयों का दिख रहा है। उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की रिक्ति भी शामिल रहनी चाहिए। संस्कृत मैथिली उर्दू के शिक्षार्थी रहने के बावजूद कहीं संस्कृत तो कहीं उर्दू तो कहीं मैथिली ( केवल एक बरकरा रख) शेष को अधिशेष घोषित किया गया है।

नाइंसाफी की बात

उन्होंने कहा कि संगीत, नृत्य व ललित कला विषय के शिक्षकों के साथ भी घोर नाइंसाफी हुई है। पूर्व की प्रोन्नति से संबंधित आदेश का अनुपालन अद्यावधि तक नहीं हुआ है। सरस्वती विद्या निकेतन (आदर्श विद्यालय) विद्यालयों में स्थानांतरण नहीं होने का विभागीय आदेश था। परंतु बहुत जगह वहां भी सरप्लस दिख रहा है। पीएम श्री विद्यालय में भी रिक्त पद दिखाई नहीं देता है। इसके कारण वहां शिक्षकों के रिक्त पद पर प्रतिस्थापन नहीं हो पाएगा। शिक्षामंत्री को संबोधित पत्र में कहा है कि विसंगतियों से भरे शिक्षक समानुपातिकरण प्रक्रिया से पूरे प्रदेश के अधिकांश शिक्षक चिंतित एवं तनाव ग्रस्त हो गए हैं। यदि समय रहते सक्षम प्राधिकार का सकारात्मक हस्तक्षेप नहीं होता है तो न्यायालय में याचिका तो दायर होंगे ही, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आकांक्षा भी प्रभावित होगी।

सवाल और जवाब

डॉ सुरेश प्रसाद राय ने किस स्थानांतरण आदेश पर कड़ी निंदा की?
डॉ सुरेश प्रसाद राय ने विसंगतिपूर्ण स्थानांतरण आदेश पर कड़ी निंदा की।
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