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तीन चरणों में होगी प्रक्रिया, पांच अगस्त तक खुला रहेगा पोर्टल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
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खगड़िया में शिक्षक स्थानांतरण की प्रक्रिया तीन चरणों में होगी। पोर्टल 29 जुलाई से खुला है और 5 अगस्त तक रहेगा। समायोजन, समानुपातीकरण, पारस्परिक स्थानांतरण और सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया क्रम से की जाएगी। आवेदन की तिथियाँ 5 अगस्त से 31 अक्टूबर तक निर्धारित हैं।

तीन चरणों में होगी प्रक्रिया, पांच अगस्त तक खुला रहेगा पोर्टल

खगड़िया। निज प्रतिनिधि तीन चरणों में स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विभाग ने गत 29 जुलाई से समायोजन के लिए पोर्टल खोल दी है। जो आगामी पांच अगस्त तक खुला रहेगा। बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के तहत शिक्षकों की समायोजन, समानुपातीकरण, पारस्परिक स्थानांतरण व सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया की चरणवार संभावित तिथिवार पूरी की जाएगी। बताया जाता है कि पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आवेदन 29 जुलाई से पांच अगस्त तक चलेगी। वहीं समायोजन सह समानुपातीकरण की प्रक्रिया सात अगस्त से नौ सितम्बर तक होगी। वहीं पारस्परिक स्थानांतरण आगामी 10 से 14 सितंबर तक किया जाएगा। वहीं सामान्य स्थानांतरण के लिए संशोधित रिक्तियों का प्रकाशन आगामी 16 सितंबर को होगा।

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स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन अगले 17 से 23 सितंबर तक होगा। इसके बाद स्थानांतरण सूची का प्रकाशन व अपीलों का निष्पादन की तिथि आगामी 24 सितंबर से 31 अक्टूबर तक रखी गई है।बोले अधिकारी :नई नियमावली के तहत शिक्षकों का समायोजन व स्थानांतरण के लिए ई शिक्षा कोष एप पर शिक्षक अपने आईडी से ऑनलाइन आवेदन पांच अगस्त तक करेंगे। तीन चरणों में प्रक्रिया पूरी होगी।अमरेन्द्र कुमार गोंड, डीईओ, खगड़िया।

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