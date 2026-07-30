शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया शुरू, लिए जा रहे ऑनलाइन आवेदन

बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के तहत सरकारी शिक्षकों के लिए ई-शिक्षाकोष पोर्टल बुधवार से खुल गया है। करीब 12 हजार शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक तीन चरणों में पूरी की जाएगी। म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन करना शुरू कर दिया है।

बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के तहत राज्य के सरकारी शिक्षकों के तबादले के लिए ई-शिक्षाकोष पोर्टल बुधवार से खोल दिया गया है। जिले के करीब 12 हजार शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से 31 अक्टूबर तक तीन चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में म्यूचुअल तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन ई शिक्षा कोष के माध्यम से किया जा रहा है।

पहला चरण बुधवार को करीब एक dozen से अधिक शिक्षकों ने परस्परर तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। परस्पर स्थानांतरण के लिए शिक्षकों को एक दूसरे की जगह पर तबादला किया जाता है, हालांकि म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए पररस्पर शिक्षक बहुत कम संख्या में मिल पा रहे हैं। जिसके कारण शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परस्पर तबादले के लिए शिक्षकों ने ऑनलाइन ग्रुप भी बना रखा है, ताकि स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षक एक दूसरे से संपर्क कर सकें।

शिक्षा विभाग का फैसला शिक्षा विभाग ने अपने पुराने फैसले को बदलते हुए टीआरई 3 के परिवीक्षाधीन शिक्षकों को भी इस ट्रांसफर प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दे दी है। विभाग की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार पहले चरण में समायोजन (रैशनलाइजेशन) और पारस्परिक (म्यूचुअल) ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 जुलाई से 5 अगस्त तक लिया जाएगा। शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात के आधार पर सूची जारी करना व आपत्तियों का निपटारा 7 अगस्त से 9 सितंबर तक होगा।

स्थानांतरण की प्रक्रिया म्यूचुअल ट्रांसफरआपसी सहमति से होने वाले तबादलों पर अंतिम निर्णय 10 से 14 सितंबर तक, संशोधित रिक्ति सूची समायोजन के बाद स्कूलों में खाली पदों की अंतिम सूची 16 सितंबर तक जारी होगी। 16 सितंबर से दूसरा चरण शुरू होगा। इसके तहत इच्छुक शिक्षकों द्वारा मनचाहे स्कूलों के लिए आवेदन17 से 23 सितंबर तक लिया जाएगा, जबकि तीसरा चरण में जिला, प्रमंडल और राज्य स्तर पर फाइनल ट्रांसफर लिस्ट और शिकायतों का निवारण24 सितंबर से 31 अक्टूबर तक होगा। ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी। आवेदन के दौरान शिक्षकों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, वर्तमान विद्यालय, सेवा विवरण और पसंदीदा 10 स्कूलों के विकल्प देने होंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी शिक्षक का बिना आवेदन या अचानक से प्रशासनिक तबादला नहीं किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तिथियाँ 5 अगस्‍त तक ल‍िए जाएंगे आवेदन शिक्षकों के तबादले के पहले चरण में समायोजन के तहत स्थानांतरण को ले आवेदन पांच अगस्त तक लिए जाएंगे। शिक्षक स्थानांतरण की नई नीति के तहत तबादले की पूरी प्रक्रिया क्रियान्वित होनी है। सामान्य शिक्षकों की तरह इस श्रेणी के शिक्षक भी समायोजन, समानुपातिकरण तथा पारस्परिक तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू किए जाने से शिक्षकों में हर्ष का माहौल है। उनमें यह आस जगी है कि वे अब अपने घर के नजदीक के स्कूल में तबादला करा सकेंगे। (नवादा से शशि भूषण पाठक)