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रेशनलाइजेशन के नाम पर शिक्षकों को मनमाने ढंग से सरप्लस घोषित करना बंद हो : साकेत सुमन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की जिला इकाई की बैठक मध्य विद्यालय देवना में हुई... बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की जिला इकाई की बैठक मध्य विद्यालय देवना में हुई।

रेशनलाइजेशन के नाम पर शिक्षकों को मनमाने ढंग से सरप्लस घोषित करना बंद हो : साकेत सुमन

बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की जिला इकाई की बैठक मध्य विद्यालय देवना में हुई।

शिक्षक स्थानांतरण नीति पर विचार

जिला अध्यक्ष साकेत सुमन ने कहा कि शिक्षक स्थानांतरण नीति बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है। सेवा के आधार पर वरीयम शिक्षकों को अधिशेष कोटि मानकर अन्य विद्यालय में समायोजन किया जाना। जो नियम विरुद्ध एवं विभाग का मनमानी का द्योतक है। शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए चल रही रेशनलाइजेशन प्रक्रिया में व्यापक अनियमितता गंभीर चिंता का विषय है। शिक्षा विभाग की ओर से अनेक जिलों में वरीय विशिष्ठ शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापकों को मनमाने ढंग से अधिशेष (सरप्लस) घोषित कर स्थानांतरित किया जा रहा है। यह पूरी तरह अन्यायपूर्ण एवं अव्यावहारिक कार्य है।

अधिशेष शिक्षकों के मुद्दे

उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षकों को भी सरप्लस घोषित किया जा रहा है जिनकी नियुक्ति स्वीकृत रिक्त पदों पर विधिवत हुई थी। उनके बाद नियुक्त शिक्षकों को सरप्लस नहीं माना जा रहा है। कई विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात निर्धारित मानकों के अनुरूप होने के बावजूद शिक्षकों को अधिशेष घोषित किया जा रहा है। इससे रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं।

सरकारी प्रतिक्रिया

जिला प्रधान सचिव रामकल्याण पासवान ने कहा कि दिव्यांग शिक्षकों, गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों तथा सेवानिवृत्ति के निकट पहुंच चुके शिक्षकों को भी सरप्लस घोषित कर स्थानांतरण की प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अधिशेष (सरप्लस) शिक्षकों के स्थानांतरण की वर्तमान प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए। मौके पर चेरियाबरियारपुर प्रखंड अध्यक्ष डॉ मोहन कुमार, मटिहानी प्रखंड अध्यक्ष चिन्टु कुमार, जिला सचिव दिलीप कुमार, बरौनी कोषाध्यक्ष अनिल शर्मा,भगवानपुर सचिव अमित कुमार, जिला सचिव संजय हिटलर, जिला उपाध्यक्ष गंगाधर कुमार, मोहम्मद आफाक, तेघड़ा के प्रखंड अध्यक्ष चंदन कुमार, प्रखंड सचिव सूरज पासवान, जिला मीडिया प्रभारी उपेन्द्र चौधरी सहित अन्य थे। रिपोर्टर:प्रवीण कुमार

सामान्य प्रश्न

बैठक में किसने स्थानांतरण नीति की आलोचना की?
जिला अध्यक्ष साकेत सुमन ने स्थानांतरण नीति की आलोचना की।
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