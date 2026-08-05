शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए बनेगी स्थापना कमेटी
मुजफ्फरपुर में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए प्रमंडल और जिला स्तर पर स्थापना कमेटियाँ बनाई जा रही हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों से सात अगस्त तक कमेटी गठित कर रिपोर्ट मांगी है। 2026 के नए नियमों के तहत शिक्षकों का ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के माध्यम से लिया जाएगा।
मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर प्रमंडल और जिला स्तर पर अलग अलग स्थापना कमेटी बनेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इसे लेकर निर्देश दिया है। सात अगस्त तक सभी जिलों से कमेटी गठित कर रिपोर्ट मांगी गई है।प्रारंभिक विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापकों, विशिष्ट शिक्षकों, सहायक शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण को लेकर बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 बनाई गई है। इस नियमावली के तहत उपर्युक्त कोटि के शिक्षकों का ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है।स्थापना समिति का सदस्य सचिव प्रमंडल स्तर पर क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को एवं जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी को नामित किया गया है।
प्रमंडलीय एवं जिलास्तरीय स्थापना समिति का गठन कर मुख्यालय को सूचना देनी है, ताकि इसे पोर्टल पर अपलोड किया जा सकेगा।
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