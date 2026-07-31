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बीपीएससी टीआर ई-4 : बिहार की भाषाएं बिहार में ही उपेक्षित!

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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आठ क्षेत्रीय भाषाओं की सीटें शून्य, अभ्यर्थियों में नाराजगी, राज्य की क्षेत्रीय और शास्त्रीय भाषाओं के पदों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 11-12) के

बीपीएससी टीआर ई-4 : बिहार की भाषाएं बिहार में ही उपेक्षित!

आठ क्षेत्रीय भाषाओं की सीटें शून्य, अभ्यर्थियों में नाराजगी -भोजपुरी, मगही, मैथिली, पाली और प्राकृत समेत अन्य भाषाओं की बैकलॉग सीटें शामिल नहीं होने पर संशोधित अधिसूचना जारी करने की मांग, आंदोलन की चेतावनी आरा, निज प्रतिनिधि बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की चौथे चरण की शिक्षक भर्ती (टीआरई-4) में राज्य की क्षेत्रीय और शास्त्रीय भाषाओं के पदों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है।

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नई शिक्षा नीति की भावना

सामान्य प्रश्न

बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की चौथे चरण की शिक्षक भर्ती में कितनी क्षेत्रीय भाषाओं के लिए पद दिए गए हैं?
बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की चौथे चरण की शिक्षक भर्ती में आठ क्षेत्रीय भाषाओं के लिए एक भी पद नहीं दिए गए हैं।

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