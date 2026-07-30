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टीआरई-4 में 32,388 शिक्षक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शिक्षा विभाग द्वारा 32,388 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए बीपीएसई को अधियाचना भेजी गई है। इसमें कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 के लिए पद शामिल हैं। अभ्यर्थियों में खुशियाँ नजर आ रही हैं।

टीआरई-4 में 32,388 शिक्षक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेज

महाराजगंज, एक प्रतिनिधि। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शिक्षक भर्ती परीक्षा टिअरई-4 के तहत 32,388 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएसई को अधियाचना भेज दी गई है। इस कदम से लंबे समय से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं में खुशी का माहौल है।

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पदों की संख्या

प्रस्तावित पदों के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के लिए 3,847, कक्षा 6 से 8 तक के लिए 8,563, कक्षा 9 से 10 तक के लिए 3,877 तथा कक्षा 11 से 12 तक के लिए 16,101 पद शामिल हैं। इस प्रकार कुल 32,388 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है।

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प्रशिक्षित युवाओं का उत्साह

शिक्षक भर्ती की इस पहल से महाराजगंज क्षेत्र के प्रशिक्षित युवाओं में भी उत्साह देखा जा रहा है। गोरख सिंह बीएड एवं डीएलएड कॉलेज के छात्र-छात्राओं और पूर्व प्रशिक्षुओं के लिए यह भर्ती एक महत्वपूर्ण अवसर मानी जा रही है। कॉलेज से बीएड और डीएलएड का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने के अपने लक्ष्य को पूरा करने का अवसर मिल सकता है।

उम्मीदें बढ़ी हैं

अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय से टिआरई-4 की अधिसूचना का इंतजार किया जा रहा था। शिक्षा विभाग द्वारा अधियाचना भेजे जाने से भर्ती प्रक्रिया को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। इससे राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने के साथ ही सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ने और शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावना है।

सामान्य प्रश्न

कितने शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की गई है?
32,388 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की गई है।

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