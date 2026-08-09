ताइक्वांडो चैंपियनशिप : पहले ही दिन नवादा को मिले 4 गोल्ड मेडल
36वीं बिहार राज्य ताइक्वांडो चैंपियनशिप के पहले दिन, नवादा के खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण पदक जीते। प्रतियोगिता का आयोजन आर्या विद्यापीठ स्कूल, मोतिहारी में किया गया। स्वर्ण पदक विजेताओं में प्रियल राज, खुशी कुमारी, अनुष्का कुमारी, और आरुषि अरिदमन शामिल हैं। नवादा ताइक्वांडो संघ के महासचिव ने कोचों की भूमिका की सराहना की।
36वीं बिहार राज्य ताइक्वांडो चैंपियनशिप, 2026 के पहले ही दिन नवादा के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 4 गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया। 08-09 अगस्त को आर्या विद्यापीठ स्कूल, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण में आयोजित इस चैम्पियनशिप में नवादा जिला ताइक्वांडो टीम के स्वर्ण पदक विजेता सब जूनियर बालिका वर्ग अंडर- 20 किलोग्राम भारवर्ग में प्रियल राज, कैडेट बालिका वर्ग अंडर- 29 किलोग्राम भारवर्ग में खुशी कुमारी, कैडेट बालिका वर्ग अंडर- 33 किलोग्राम भारवर्ग में अनुष्का कुमारी तथा जूनियर बालिका वर्ग अंडर- 44 किलोग्राम भारवर्ग में आरुषि अरिदमन बने। नवादा जिला ताइक्वांडो संघ के महासचिव सोनू कुमार ने बताया कि इस चैम्पियनशिप में नवादा टीम के कोच रवि रंजन, कौशल कुमार तथा मुकुल कुमार ने अपनी-अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे है।
(नवादा से राजेश मंझवेकर)
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