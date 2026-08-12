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छोटी बेटी गाजियाबाद से बरामद,बड़ी ने बिहार में कर ली खुदकुशी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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झंगहा क्षेत्र से गायब युवती की आत्महत्या की सूचना बिहार के कटिहार से मिली है। उसकी छोटी बहन भी लापता हो गई थी। पुलिस ने छोटी बहन को गाजियाबाद से बरामद किया। घटना से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है। पीड़ित महिला के पति की मौत हो चुकी है।

छोटी बेटी गाजियाबाद से बरामद,बड़ी ने बिहार में कर ली खुदकुशी

चौरीचौरा, हिन्दुस्तान संवाद। झंगहा क्षेत्र से 31 जुलाई को गायब हुई युवती के बिहार के कटिहार में आत्महत्या करने की जानकारी उस समय मिली, जब उसकी छोटी बहन के अपहरण के मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही थी। बड़ी बेटी के गायब होने के कुछ दिन बाद छह अगस्त को उसकी 16 वर्षीय छोटी बहन भी घर से लापता हो गई थी। मां की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर आठ अगस्त को छोटी बेटी को गाजियाबाद से बरामद कर लिया था। उसके बयान पर कार्रवाई चल ही रही थी कि बड़ी बेटी की बिहार में मौत की जानकारी मिली। पीड़ित महिला के पति की मौत हो चुकी है। महिला अपने दोनों बेटियों के साथ कुछ समय से लुधियाना में रहकर काम कर रही थीं। परिवार के मुताबिक बड़ी बेटी इससे पहले लुधियाना से भी एक बार गायब हुई थी। वहां वह एक युवक के संपर्क में थी और परिजनों को आशंका थी कि वह उसके साथ चली गई है। करीब पांच-छह दिन तलाश के बाद मिल गई थी। घटना के बाद करीब 15 दिन पहले वह दोनों बेटियों के साथ झंगहा के अमहिया स्थित अपने मायके आई थीं।

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बड़ी बेटी का गायब होना

मां के मुताबिक 31 जुलाई की भोर में करीब तीन से चार बजे के बीच बड़ी बेटी घर से चली गई। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला। इसी बीच छह अगस्त की भोर में छोटी बेटी भी घर से गायब हो गई। मां ने आशंका जताई कि दोनों बेटियों को वही युवक बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने दूसरी बेटी को गाजियाबाद से बरामद कर लिया।

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पुलिस की कार्रवाई

झंगहा थानेदार ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि दूसरी बेटी को बरामद कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान बड़ी बेटी के बिहार में मौत की जानकारी मिली। पुलिस अब घटना से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटा रही है।

सामान्य प्रश्न

युवती कब गायब हुई थी?
युवती 31 जुलाई की भोर में गायब हुई थी।
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