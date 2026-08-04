तकनीकी शिक्षा में छात्रों की पहली पसंद इंजीनियरिंग
मुजफ्फरपुर की एक रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में तकनीकी शिक्षा में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम विशेष रूप से लोकप्रिय है। एआईसीटीई की रिपोर्ट में कहा गया है कि 69.25 प्रतिशत छात्र बीटेक में दाखिला लेना पसंद करते हैं, जबकि मैनेजमेंट कोर्स में सिर्फ 23.6 प्रतिशत छात्रों ने रुचि दिखाई है।
मुजफ्फरपुर, प्रसं। तकनीकी शिक्षा में इंजीनियरिंग बिहार के छात्रों की पहली पसंद है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की ताजा रिपोर्ट से यह बात सामने आयी है। रिपोर्ट में कहा गया कि है कि देश और बिहार में तकनीकी शिक्षा के तहत छात्र बीटेक की पढ़ाई करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। देश में 80 प्रतिशत छात्रों की पहली पसंद इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला लेना है। एआईसीटीई ने वर्ष 2020 से 2026 तक हुए दाखिलों के आंकड़े पर यह रिपोर्ट तैयार की है। बीटेक के बाद मैनेजमेंट का कोर्स छात्रों की दूसरी पसंद है। हालांकि, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में दाखिले का अंतर काफी बढ़ा है।
बिहार में 69.25 प्रतिशत छात्र इंजीनियरिंग की पढ़ाई चुनते हैं तो मैनेजमेंट कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या 23.6 प्रतिशत है। एमआईटी के प्राचार्य प्रो. मिथिलेश कुमार झा का कहना है कि इंजीनियरिंग में कई नये अवसर खुल रहे हैं, इसलिए छात्रों का रुझान बीटेक की ओर बढ़ रहा है।
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