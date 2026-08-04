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तकनीकी शिक्षा में इंजीनियरिंग पहली पसंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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हिन्दुस्तान विशेष -एआईसीटीई की रिपोर्ट, तकनीकी शिक्षा में 80% छात्र बीटेक चुन रहे -बीटेक के

तकनीकी शिक्षा में इंजीनियरिंग पहली पसंद

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। तकनीकी शिक्षा में इंजीनियरिंग बिहार के छात्रों की पहली पसंद है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की ताजा रिपोर्ट से यह बात सामने आयी है।

इंजीनियरिंग की बढ़ती पसंद

रिपोर्ट में कहा गया कि है कि देश और बिहार में तकनीकी शिक्षा के तहत छात्र बीटेक की पढ़ाई करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। देश में 80 प्रतिशत छात्रों की पहली पसंद इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला लेना है। एआईसीटीई ने वर्ष 2020 से 2026 तक हुए दाखिलों के आंकड़े पर यह रिपोर्ट तैयार की है। बीटेक के बाद मैनेजमेंट का कोर्स छात्रों की दूसरी पसंद है। हालांकि, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में दाखिले का अंतर काफी बढ़ा है। बिहार में 69.25 प्रतिशत छात्र इंजीनियरिंग की पढ़ाई चुनते हैं तो मैनेजमेंट कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या 23.6 प्रतिशत है। एमआईटी के प्राचार्य प्रो. मिथिलेश कुमार झा का कहना है कि इंजीनियरिंग में कई नये अवसर खुल रहे हैं, इसलिए छात्रों का रुझान बीटेक की ओर बढ़ रहा है।

होटल मैनेजमेंट में रुचि

बिहार में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के प्रति छात्रों में कोई रुचि नहीं है। शैक्षिक सत्र 2026-27 में बिहार में होटल मैनेजमेंट में सिर्फ 0.18 प्रतिशत छात्रों ने ही दाखिला लिया है। होटल मैनेजमेंट के अलावा कंप्यूटर अप्लीकेशन के कोर्स में भी बिहार के छात्र दाखिला नहीं ले रहे हैं। इस वर्ष कंप्यूटर अप्लीकेशन के कोर्स में बिहार में 6.97 प्रतिशत छात्रों ने ही दाखिला लिया है। बिहार में एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त कंप्यूटर अप्लीकेशन कोर्स चलाने वाले संस्थानों की संख्या 66 है। बीआरएबीयू में भी बीसीए की तुलना में बीबीए कोर्स में इस वर्ष ज्यादा आवेदन आये हैं।

निजी संस्थानों में बढ़ता दाखिला

बिहार में निजी संस्थानों में दाखिले इस वर्ष अधिक

अखिल भारतीय तकीनकी शिक्षा परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में तकनीकी शिक्षा में दाखिले सरकारी कॉलेजों के मुकाबले निजी संस्थानों में अधिक हुए हैं। वर्ष 2026-27 में निजी और सेल्फ फाइनेंसिंग वाले संस्थानों में 63.85 प्रतिशत छात्रों ने तकनीकी कोर्स में दाखिले लिये हैं, जबकि एआईसीटीई अनुमोदित सरकारी संस्थानों में 33.12 प्रतिशत छात्रों ने नामांकन कराया है। सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में 0.32 प्रतिशत छात्रों ने तकीनकी कोर्स में दाखिले लिये हैं।

नये संस्थानों का परिचय

बीसीए-बीबीए के 142 नये संस्थान खुले

बिहार में वर्ष 2026-27 में बीसीए और बीबीए की पढ़ाई कराने के लिए 142 नये संस्थान खुले हैं। इन संस्थानों को एआईसीटीई की मान्यता मिली है। बीसीए और बीबीए कोर्स चलाने के लिए एआईसीटीई की मान्यता अनिवार्य है। बीआरएबीयू में भी जिन कॉलेजों में बीसीए और बीबीए के कोर्स चलते हैं, उनसे एआईसीटीई की मान्यता का पत्र मांगा गया है।

सामान्य प्रश्न

बिहार में तकनीकी शिक्षा में छात्रों की पहली पसंद क्या है?
बिहार में तकनीकी शिक्षा में छात्रों की पहली पसंद इंजीनियरिंग है।
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