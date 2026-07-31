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भाकपा-माले ने नवगछिया में निकाला संकल्प मार्च

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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मुकदमा वापसी के फैसले को तत्काल लागू करे सरकार, जेल में बंद छात्रों की रिहाई

भाकपा-माले ने नवगछिया में निकाला संकल्प मार्च

नवगछिया, निज संवाददाता। आइसा, आरवाईए और भाकपा (माले) के द्वारा नवगछिया रेलवे स्टेशन परिसर चौक से संकल्प मार्च निकाला गया। मार्च स्टेशन परिसर, सब्जी मंडी, वैशाली चौक, मुख्य बाजार होते हुए, महराजी चौक, मक्खाटकीया चौक पहुंचकर पुनः वापस हो वैशाली चौक पहुंचा और सभा की। मार्च का नेतृत्व भाकपा-माले नवगछिया के प्रखंड सचिव व आरवाईए के राष्ट्रीय परिषद सदस्य गौरीशंकर राय, भाकपा माले के जिला कमेटी सदस्य पुरुषोत्तम दास, सत्यनारायण यादव, रेणु देवी, आशुतोष यादव व सुधीर यादव ने संयुक्त रूप से की। गौरीशंकर राय ने कहा है कि छात्र-युवा आंदोलन के व्यापक दबाव के आगे झुकते हुए बिहार सरकार ने यह घोषणा की है कि 26 जुलाई की शाम छह बजे तक छात्र आंदोलन के दौरान दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे।

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यह छात्रों के लोकतांत्रिक संघर्ष की एक महत्वपूर्ण जीत है। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि इस घोषणा को बिना किसी देरी के तत्काल प्रभाव से लागू कराए। मुकदमा वापसी की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की टालमटोल या नौकरशाही बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी। संकल्प सभा को भाकपा-माले जिला कमेटी सदस्य पुरुषोत्तम दास, सुधीर यादव, ऐपवा जिला सचिव रेणु देवी ने भी संबोधित किया।

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