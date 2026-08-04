नए अतिथि शिक्षकों को विवि किया गया आवंटित
भागलपुर में, बिहार राज्य विवि सेवा आयोग ने चुने गए अतिथि शिक्षकों को विश्वविद्यालयों में आवंटित किया है। यह प्रक्रिया विभिन्न विषयों जैसे समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र और इतिहास के लिए है। अब शिक्षकों के योगदान और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होगी।
भागलपुर, वरीय संवाददाता बिहार राज्य विवि सेवा आयोग (बीएसयूएससी) पटना के माध्यम से चयनित अतिथि शिक्षकों को सोमवार को विवि आवंटित कर दिया गया है। इसमें सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, अग्रेजी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री विषय शामिल हैं। अब उन शिक्षकों के विवि में योगदान, दस्तावेज सत्यापन और कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया होनी है। राज्य स्तर से 211 डिग्री कॉलेजों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई है।
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