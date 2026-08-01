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करसौत पैक्स चुनाव पैक्स चुनाव के लिए अधिसूचना जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने करसौत पैक्स चुनाव की अधिसूचना जारी की है। मतदान 1 सितंबर 2026 को होगा, जिसमें मतगणना भी शामिल है। सभी निर्वाचन प्रक्रिया 3 सितंबर तक पूरी होगी। अधिसूचना के अनुसार, नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया अगस्त में होगी।

करसौत पैक्स चुनाव पैक्स चुनाव के लिए अधिसूचना जारी

दरौंदा, एक संवाददाता। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने करसौत पैक्स चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें वे पैक्स शामिल हैं, जो अधिक्रमित हैं। जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है या जहां पद रिक्त हैं। अधिसूचना के अनुसार, आवश्यक होने पर 1 सितंबर 2026 को मतदान कराया जाएगा। उसी दिन मतगणना भी होगी। पूरी निर्वाचन प्रक्रिया 3 सितंबर तक संपन्न कर ली जाएगी।

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निर्वाचन प्रक्रिया का समय

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने कब चुनाव की अधिसूचना जारी की?
बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने करसौत पैक्स चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है।
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