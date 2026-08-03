एटक के 24वें बिहार राज्य सम्मेलन के प्रतिनिधि सत्र जारी

एटक के 24वें बिहार राज्य सम्मेलन के प्रतिनिधि सत्र जारीएटक के 24वें बिहार राज्य सम्मेलन के प्रतिनिधि सत्र जारीएटक के 24वें बिहार राज्य सम्मेलन के प्रत

खगड़िया, नगर संवाददाता ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) के 24वें बिहार राज्य सम्मेलन के दूसरे दिन सोमवार को भी शहर के के.एन. क्लब परिसर में प्रतिनिधि सत्र जारी है। कार्यक्रम की शुरुआत एटक की राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड अमरजीत कौर द्वारा 24वें बिहार राज्य सम्मेलन का झंडोत्तोलन करने के साथ हुई। झंडोत्तोलन के उपरांत शहीद वेदी पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद बेगूसराय (बिहट) इप्टा की सांस्कृतिक टीम ने जनवादी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कलाकारों ने मजदूरों, किसानों और मेहनतकश जनता के संघर्ष, शोषण, महंगाई, बेरोजगारी तथा सामाजिक न्याय से जुड़े जनगीत प्रस्तुत किए। उनके गीतों में मजदूर वर्ग के जीवन, संघर्ष और अधिकारों की लड़ाई को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया, जिसे प्रतिनिधियों ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सराहा।

उद्घाटन भाषण एटक की राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड अमरजीत कौर ने प्रतिनिधि सत्र का विधिवत उद्घाटन करते हुए उद्घाटन भाषण दिया। लगभग एक घंटे से अधिक समय तक चले अपने संबोधन में उन्होंने देश के मजदूर वर्ग के सामने मौजूद चुनौतियों, ट्रेड यूनियन आंदोलन की भूमिका, केंद्र सरकार की आर्थिक एवं श्रम नीतियों तथा वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कॉरपोरेटपरस्त आर्थिक नीतियों और श्रम कानूनों में किए गए बदलावों के कारण मजदूरों के दशकों पुराने अधिकार कमजोर किए जा रहे हैं। स्थायी रोजगार समाप्त कर ठेका एवं आउटसोर्सिंग व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे मजदूरों की नौकरी की सुरक्षा, ट्रेड यूनियन अधिकार तथा सामाजिक सुरक्षा पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। अमरजीत कौर ने कहा कि देश में लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण और ठेका प्रथा ने मेहनतकश वर्ग के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। सार्वजनिक उपक्रमों को कमजोर किया जा रहा है और असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिक आज भी बुनियादी सामाजिक सुरक्षा से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं, मिड-डे मील रसोइयों, खेत मजदूरों तथा अन्य स्कीम वर्कर्स से सरकार स्थायी प्रकृति का कार्य तो ले रही है, लेकिन उन्हें न सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जा रहा है और न ही सम्मानजनक वेतन, पेंशन तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि स्कीम वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा, सम्मानजनक वेतन, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम कानूनों के तहत सभी अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के मेहनतकश श्रमिकों को एटक के झंडे तले संगठित कर गांव-गांव और कार्यस्थलों तक संगठन का विस्तार करें। उन्होंने कहा कि मजदूर वर्ग की एकता ही जनविरोधी और मजदूर विरोधी नीतियों का सबसे प्रभावी जवाब है। बिना संघर्ष के श्रमिकों के अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते।

एटक की विरासत अपने संबोधन में उन्होंने एटक की गौरवशाली विरासत को याद करते हुए कहा कि एटक ने देश की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आजादी के आंदोलन से लेकर आठ घंटे कार्यदिवस, न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और ट्रेड यूनियन अधिकारों की लड़ाई में एटक हमेशा अग्रिम पंक्ति में रही है। उन्होंने कहा कि इसी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज भी संगठन मेहनतकश जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्षरत है।

सम्मेलन का संचालन सम्मेलन स्वागत समिति के अध्यक्ष प्रभाशंकर सिंह ने स्वागत वक्तव्य दिया। उन्होंने राज्यभर से आए प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए सम्मेलन की सफलता की कामना किया। प्रतिनिधि सत्र में राज्यभर से आए 240 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सत्र के दौरान एटक बिहार राज्य कमिटी के महासचिव अजय कुमार ने संगठन का कार्य प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन पर 40 प्रतिनिधियों ने बहस में भाग लेते हुए संगठन विस्तार, स्कीम वर्कर्स के आंदोलन, औद्योगिक क्षेत्रों में संगठन की मजबूती, मजदूरों के अधिकारों तथा आगामी संघर्षों को लेकर अपने सुझाव एवं संशोधन प्रस्तुत किए। प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों और कुछ संशोधनों को शामिल करते हुए कार्य प्रतिवेदन सर्वसम्मति से स्वीकृत कर लिया गया।

भविष्य की रणनीतियाँ प्रतिनिधि सत्र गजनफ्फर नवाब, सी. सिंह, ललन कुमार एवं भारत झा की अध्यक्षमंडली की देखरेख में संचालित हो रहा है। सत्र के दौरान संगठन के कोषाध्यक्ष अमरनाथ ने वित्तीय प्रतिवेदन एवं बजट प्रस्तुत किया, जिस पर प्रतिनिधियों ने विस्तार से चर्चा की। सम्मेलन के प्रतिनिधि सत्र में राज्यभर के विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधि मजदूर आंदोलन की भावी रणनीति, संगठन विस्तार और आगामी संघर्षों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। सम्मेलन का समापन 4 अगस्त को संगठनात्मक चुनाव एवं अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों के साथ होगा।